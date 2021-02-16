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تكنولوجيا

بشاشة مسطحة.. شاهد أول صورة لأرخص هاتف رائد من شاومى Mi 11 Lite .. مواصفات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:01 ص
بشاشة مسطحة.. شاهد
بشاشة مسطحة.. شاهد أول صورة لأرخص هاتف رائد من شاومى Mi 11
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ندى على
كشفت تسريبات مصورة لهاتف Mi 11 Lite القادم من شركة  شاومى الصينية، والذى يعتبر أرخص هاتف رائد فى سلسلة Mi 11  تظهر احتوائه على شاشة مسطحة بشكل مميز، ونوتش أو ثقب صغير فى أعلي يسار الشاشة. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن شاشة هاتف Mi 11 Lite تتميز باحتوائها على شاشة مسطحة الأمر الذى يعنى أنها لن تأتى بحواف منحنية، حيث ستأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED ، ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


Mi 11 Lite render
وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 11 Lite على 4 كاميرات خلفية، ستأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 46 ميجا بيكسل وذلك على عكس هواتف المجموعة حيث تأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى ميزة التكبير  5x  مع مستشعر من نوع telephoto . 

وسيعمل هاتف Xiaomi Mi 11 Lite بمعالج من نوع   Snapdragon 700 من شكة كوالكوم الأمريكية مع معالجة 5 نانومتر، وستحتوي وحدة المعالجة المركزية الخاصة به على نواة Cortex-A78 والتى يفترض أنه سيتم الإعلان عنها قريبا، على عكس معالج 888 Snapdragon للهواتف الأخرى، والذى يعد أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن.

ومن المقرر أن تطلق شاومى هاتف Xiaomi Mi 11 Lite بالتزامن مع إطلاق هاتف MI 11 PRO خلال الأيام القادمة، حيث سيأتى الهاتف بسعر رخيص عن أسعار هاتفى Xiaomi Mi 11 و Mi 11 Pro.
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