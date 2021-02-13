أيهما أفضل.. هاتف Xiaomi Mi 11 من شاومي أم iPhone 12 من آبل

كشفت شركة شاومي عن هاتفها الرائد Xiaomi Mi 11، أوائل العام الجاري بعد أن روجت له بأنه ينافس هاتف iPhone 12 من آبل، لذا قدم موقع "tech radar" التقني، مقارنة تفصيلية بين مميزات وتصميم الهاتفين لمعرفة أيهما الأفضل.









مقارنة بين هاتف Mi 11 من شاومي، وهاتف iPhone 12 من آبل:





أولا: السعر والتوافر:





يتوفر هاتف شاومي Xiaomi Mi 11 بسعر 900 دولار أمريكي (أي ما يعادل 14000 جنيها مصريا) لنسخة 128 جيجابايت، بينما يتوفر هاتف آيفون 12 بسعر يبدأ من 799 دولار أمريكي (أي ما يعادل 12500 جنيها مصريا) لإصدار الـ 64 جيجابايت.





ثانيا: التصميم:





يتمتع كلا الهاتفين من بظهر زجاجي وإطار من الألومنيوم، كما يأتي كلاهما بتصميم كاميرا خلفية على شكل مربع في الزاوية اليسرى العليا، ولكن يتميز هاتف iPhone 12 بشاشة مسطحة ونوتش كبير، بينما يحتوي Mi 11 على شاشة منحنية وكاميرا مثقبة، ويعتبرMi 11 أكبر وأثقل من آيفون 12.





ويمتاز هاتف iPhone 12 بخاصية مقاومة للماء، حيث تم تصميمه ليكون قادرا على تحمل الغمر حتى عمق 6 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة، بينما لا يحتوي هاتف شاومي على تصنيف لمقاومة الماء على الإطلاق.





ثالثا: الشاشة:





يمتلك الهاتفان الكثير من الاختلافات من حيث الشاشة، يحتوي هاتف Mi 11 على شاشة منحنية من نوعAMOLED، بقياس 6.81 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتزا في الثانية، بالنسبة لهاتف آيفون 12 فيحتوي على شاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.1 بوصة، ومعدل تحديث 60 هرتزا في الثانية.





ويمتاز هاتف Mi 11 على شاشة أكبر وأعلى دقة ومعدل تحديث أعلى ودرجة سطوع أعلى،وتقول شاومي بأنها شاشات قوية كشاشات التلفاز.





رابعا: الكاميرات والبطارية:





يحتوي هاتف Mi 11 على كاميرا خلفية ثلاثية مع كاميرا الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا عريضة بدقة 13 وكاميرا بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.





بينما يقدم هاتف iPhone 12 على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.





وبالنسبة للبطارية، يحتوي هاتف Mi 11 على بطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات، ويحتوي جهاز iPhone 12 على بطارية أصغر بقوة 2815 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات.





خامسا: المواصفات والأداء:





يحتوي هاتف Mi 11 على معالج كوالكوم الأحدث والأسرع Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، بينما يحتوي iPhone 12 على معالج آبل A14 Bionic مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، ويقدم كلا الهاتفين دعما لشبكاات الجيل الخامس 5G.





بشكل عام، يحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 على شاشة أكبر وأكثر وضوحا بمعدل تحديث أعلى إضافة إلى بطارية أكبر وشحن أسرع والمزيد من الكاميرات، بينما يتمتع iPhone 12 بمقاومة أفضل للماء كما أنه أصغر حجما وأخف وزنا وأقل سعرا.