شاومي تطلق رسميًا Redmi note 10 في هذا اليوم.. تعرف عليه

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية رسميًا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد Redmi note10، والذى سيصدر مع بداية شهر مارس المقبل، يأتى ضمن فئة Redmi التى تقدم مواصفات مذهلة بسعر معقول ضمن فئة الهواتف المتوسطة.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، كشفت شاومي عن الإعلان التشويقي لهاتفها Redmi note10 عبر حسابها الرسمي على تويتر فى الهند، ومن المتوقع أن يحقق الهاتف مبيعات ضخمة فور صدوره.





يأتي Redmi note10 بشاشة قياس 6,57 بوصة من نوع IPS، وبدقة عرض 1080×2400، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لإلتقاط صور السيلفي و إجراء مكالمات الفيديو.





جاء هاتف Redmi note10 بمعالج قوي من نوع Snapdragon 750G ثماني النواة، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 10 بواجهة تشغيل MIUI 12 الخاصة بشاومي.





ومن ناحية التصوير يقدم Redmi note10 كاميرا خلفية رباعية الأساسية منها بقوة 108 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، و فلاش LED قوي.



