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تكنولوجيا

شاهد| أقوى هاتف من شاومي .. جهاز Mi 11 يمر باختبار المتانة ويحقق نتائج مذهلة

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:01 ص
هاتف شاومي Mi 11
هاتف شاومي Mi 11
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شيماء عبد المنعم
أخضعت قناة يوتيوب الشهيرة JerryRigEverything، هاتف شاومي الرائد الجديد Xiaomi Mi 11، لاختبارات القوة والمتانة بعد أن أجرت عدة إختبارات عليه ومنها إختبار الخدش وحرق الشاشة وإختبار الإنحناء.

وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، قالت شركة شاومي إن هاتف Mi 11، يأتي مزودا بتقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، حيث عرضت قناة JerryRig الشاشة المصنوعة بطبقة حمايةGorilla Glass Victus، باستخدام أداة معدنية للخدش حتي المستوي السادس.


ويظهر الفيديو مدى متانة هاتف شاومي Mi 11 الذكي، حيث يمر الجهاز من خلال اختبار الخدش، باستخدام شريطا أبيض مع تصنيف من المستوي الأول إلى التاسع، حيث يحدد الرقم 1 أقل شدة خدش و 9 أكثر.

وبدأ هاتف Xiaomi Mi 11، في إظهار بعض الخدوش في المستوي السادس والسابع، مما يشير إلى قوة تحمل الشاشة وذلك بفضل استخدام أحدث طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

وقد اختبرت قناة يوتيوب الشهيرة ماسح بصمات الأصابع المدمج أسفل الشاشة، مما جعل هاتف  Xiaomi Mi 11، يعاني صعوبة في التعرف على البصمة في هذه المنطقة التي تأثرت بالخدوش. 

وبالنسبة لاختبار الحرق، حصل الجهاز على علامة بيضاء طفيفة بعد 20 ثانية من تعرضه للهب، مما ثبت أنه جهاز قوى ويحتوي على واحدة من أفضل الشاشات، وعند تعرضه للثني أصدر الهاتف صوت تكسير دون ظهور أي علامات للضرر.
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