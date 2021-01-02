شاشة هاتف شاومي Xiaomi Mi 11 تحصل على تقييم A+ في منصة DisplayMate

حصل شاشة هاتف Xiaomi Mi 11 الرائد من شاومي ، على تصنيف الأداء بـ A+ من فريق DisplayMate، وهي أعلى درجة في نظام تصنيف منصة DM لاختبارات الشاشات، مما يجعلها أفضل شاشة هاتف ذكى لعام 2021.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز شاشة هاتف Xiaomi Mi 11 ، بمعايرة مثالية عند التشغيل في أوضاع sRGB أو DCI-P3، فهي تتمتع بتغطية مثالية 100٪ لتلك التدرجات اللونية في الأوضاع المعنية، ويميل اللون التلقائي إلى تعزيز التشبع والتباين لإبراز الصور \، بينما يتجاوز الوضع المشبع ويصل إلى 139٪ sRGB و 111٪ تغطية DCI-P3.





أقرأ أيضًا| شاومي تعتزم إطلاق هاتفها الرائد Xiaomi Mi 11 Pro في فبراير 2021





وتتمتع شاشة هاتف Mi 11، بوضوح ممتاز حتى في الإضاءة المحيطة الساطعة، وذلك بفضل انعكاسها المنخفض، وتظل الألوان دقيقة تماما حتى عند عرض الشاشة بزاوية 30 درجة.





وتأتي شاشة هاتف Xiaomi Mi 11 ، بقياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض QHD + وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية. وطبقة حماية Gorilla Glass Victus مقاومة للسقوط بنسبة 50٪ ومقاومة للخدش بنسبة 100٪.





ويتم تشغيل هاتف Xiaomi Mi 11، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية القادمة ستصدر بهذا المعالج، بالإضافة إلى نسختى مساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، ونسختى ذاكرة وصول عشوائى رام 8 و 12 جيجابايت.





ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 11، على بطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى بقوة 50 وات، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 610 دولارا أمريكيا )أى ما يعادل حوالى 585. 9 جنيه مصريا).