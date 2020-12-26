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تكنولوجيا

شاشات كالتلفاز.. تسريبات تكشف تحفة شاومي الجديدة Xiaomi Mi 11

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:58 م
هاتف Xiaomi Mi 11
هاتف Xiaomi Mi 11
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة شاومي Xiaomi، لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Mi 11، رسميا في حدث يعقد في 28 من ديسمبر الجاري، واليوم ظهرت صور مسربة تكشف التصميم النهائي للهاتف المرتقب مع مزيد من المعلومات عن مواصفاته.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث الصور الحية والرسمية هاتف شاومي المرتقب Xiaomi Mi 11، عن الألوان التي سينطلق بها الهاتف، وواجهة المستخدم التي يعمل بها.


وأكدت الصور غير الرسمية على أن هاتف Xiaomi Mi 11، سيأتي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، كما ستعمل تشكيلة شاومي الجديدة بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوعSnapdragon 888.

Xiaomi Mi 11

وتظهر الصور ثلاثية الأبعاد ألوان هاتف Xiaomi Mi 11، والذي سينطلق بأربعة خيارات لونية هي الأسود والأبيض والبنفسجي والأزرق السماوي.

Xiaomi Mi 11

وسيقدم هاتف Mi 11، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، كما كشفت الصور الحية تصميم هاتف شاومي القادم من الجهة الخلفية والأمامية، حيث تظهر الصور ظهر الجهاز الذي يأتي بتصميم يشبه الجلد، إلى جانب الشاشة منحنية من كلا الجانبين.

Xiaomi Mi 11

وسيأتي هاتف Mi 11، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت،  وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام تشغيل Android 11.

Xiaomi Mi 11

وكما سيأتي هاتف شاومي Mi 11، بطبقة حماية للشاشة من زجاج Gorilla Glass Victus، والتي قد تكون قد تكون الأغلى في تكلفتها حيث يمكن مقارنته بشاشات التلفزيون السائدة.
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