شاشات كالتلفاز.. تسريبات تكشف تحفة شاومي الجديدة Xiaomi Mi 11

تستعد شركة شاومي Xiaomi ، لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Mi 11، رسميا في حدث يعقد في 28 من ديسمبر الجاري، واليوم ظهرت صور مسربة تكشف التصميم النهائي للهاتف المرتقب مع مزيد من المعلومات عن مواصفاته.





Xiaomi Mi 11 ، عن الألوان التي سينطلق بها الهاتف، وواجهة المستخدم التي يعمل بها. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث الصور الحية والرسمية هاتف شاومي المرتقب، عن الألوان التي سينطلق بها الهاتف، وواجهة المستخدم التي يعمل بها.









وأكدت الصور غير الرسمية على أن هاتف Xiaomi Mi 11، سيأتي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، كما ستعمل تشكيلة شاومي الجديدة بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوعSnapdragon 888.









وتظهر الصور ثلاثية الأبعاد ألوان هاتف Xiaomi Mi 11، والذي سينطلق بأربعة خيارات لونية هي الأسود والأبيض والبنفسجي والأزرق السماوي.









وسيقدم هاتف Mi 11، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، كما كشفت الصور الحية تصميم هاتف شاومي القادم من الجهة الخلفية والأمامية، حيث تظهر الصور ظهر الجهاز الذي يأتي بتصميم يشبه الجلد، إلى جانب الشاشة منحنية من كلا الجانبين.









وسيأتي هاتف Mi 11، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام تشغيل Android 11.









وكما سيأتي هاتف شاومي Mi 11، بطبقة حماية للشاشة من زجاج Gorilla Glass Victus، والتي قد تكون قد تكون الأغلى في تكلفتها حيث يمكن مقارنته بشاشات التلفزيون السائدة.