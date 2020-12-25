ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاومي تعلن موعد إطلاق هاتفها الجديد Mi 10i| إليك المواصفات الكاملة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:58 م
هاتف Xiaomi Mi 10i
هاتف Xiaomi Mi 10i
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تستعد شركة شاومي Xiaomi، للإعلان عن أحدث هواتفها الذكية خلال الشهر الجاري، حيث تعتزم الشركة الصينية الكشف عن هاتف Xiaomi Mi 11، في 28 ديسمبر الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تخطط شركة شاومي للإعلان عن هاتف آخر مطلع العام المقبل، حيث ستطلق هاتف Xiaomi Mi 10i، في الهند يوم 5 يناير 2021، وهو يعد أول يصدر للشركة في العام الجديد كما سيكون أول هاتف رائد يصدر بسعر رخيص فى تاريخها.  


وحسبما ورد في التسريبات فإن هاتف Xiaomi Mi 10i، سيأتي بشاشة بقياس 6.67 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة  120 هرتز فى الثانية، مع نوتش على شكل ثقب  أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي ستأتي بدقة 16 ميجابيكسل. 

وسيقدم هاتف Xiaomi Mi 10i، مجموعة 4  كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر من نوع ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وسيعمل هاتف Xiaomi Mi 10i، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 750G، بتقنية 8 نانومتر، والذي يقدم دعما لتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، سيأتي مقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، ونسختين من ذاكرة الوصول العشوائى رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت. 

وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 10i، على بطارية بقوة 4820 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، كما سيعمل الهاتف بنظام تشغيل جوجل الأحدث Android 11،  ومن المتوقع أن يأتي العاتف الرائد بسعر حوالى 340 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 5326 جنيهًا مصريًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يحاكي تصميم Mi 10T.. تسريب مواصفات هاتف شاومي Redmi K30S

تسريب صور ومواصفات هاتفي شاومي القادمين Redmi Note 9 5G و Note 9 Pro 5G

أفضل 4 هواتف حصلت على نظام التشغيل أندرويد 11.. تعرف عليها

بتصميم غير تقليدي.. تسريب مواصفات هاتف شاومي القادم Poco M3

أرخصهم بـ 6000 جنيه.. أفضل هواتف ذكية بكاميرا بوب آب منبثقة في 2020

بيشحن في 35 دقيقة.. تسريب مواصفات هواتف شاومي Xiaomi Mi 11 بكاميرا جبارة

ترشيحاتنا

وظائف خالية في هذه المحافظات لجميع المؤهلات .. تفاصيل

أحمد سيد زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك |تفاصيل

إبراهيم عيسى: جالي كورونا وعزلت نفسي على السطح 10 أيام

تريند الفن| رانيا يوسف ترد على شائعة الهروب.. وتطورات أزمة عمرو دياب ودينا الشربينى

إزالة لافتات"الخطر يقترب".. اعرف عقوبة قد تواجه صاحب شركة الدعاية

بفستان مكشوف.. جوهرة تستعرض أناقتها احتفالا بالكريسماس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مزرعة حشيش أسترالية بقيمة 13 مليون دولار.. فيديو

دون أدوية.. 3 حلول فعالة للتخلص من التهاب الحلق

بـ 118 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور