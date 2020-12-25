شاومي تعلن موعد إطلاق هاتفها الجديد Mi 10i| إليك المواصفات الكاملة

تستعد شركة شاومي Xiaomi ، للإعلان عن أحدث هواتفها الذكية خلال الشهر الجاري، حيث تعتزم الشركة الصينية الكشف عن هاتف Xiaomi Mi 11، في 28 ديسمبر الجاري.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تخطط شركة شاومي للإعلان عن هاتف آخر مطلع العام المقبل، حيث ستطلق هاتف Xiaomi Mi 10i، في الهند يوم 5 يناير 2021، وهو يعد أول يصدر للشركة في العام الجديد كما سيكون أول هاتف رائد يصدر بسعر رخيص فى تاريخها.





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وحسبما ورد في التسريبات فإن هاتف Xiaomi Mi 10i، سيأتي بشاشة بقياس 6.67 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي ستأتي بدقة 16 ميجابيكسل.





وسيقدم هاتف Xiaomi Mi 10i، مجموعة 4 كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر من نوع ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.





وسيعمل هاتف Xiaomi Mi 10i، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 750G، بتقنية 8 نانومتر، والذي يقدم دعما لتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، سيأتي مقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، ونسختين من ذاكرة الوصول العشوائى رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت.





وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 10i، على بطارية بقوة 4820 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، كما سيعمل الهاتف بنظام تشغيل جوجل الأحدث Android 11، ومن المتوقع أن يأتي العاتف الرائد بسعر حوالى 340 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 5326 جنيهًا مصريًا.