شاومي تطرح تحديث أندرويد 11 الجديد لأصحاب هذه الهواتف.. تفاصيل

طرحت شركة شاومي
الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم تحديثًا جديدا لأصحاب هو Xiaomi Mi 10 Pro و Mi 10، والذى يقدم أحدث نسخة من نظام أندرويد 11 لأصحاب الهواتف فى أورويا، بعدما طرحته فى الصين بصورة تجريبية الشهر الماضي، على أن تصل التحديثات تدريجيًا لكل مستخدمي هذه الإصدارات حول العالم فى أقرب وقت.
وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتى ذلك بعد طرح الصانع الصيني
عدة تحديثات لإصداراته المختلفة، لتوفير أفضل تجربة إستخدام لنظام أندرويد
الجديد، خاصةً مع ميزات أندرويد 11.
1- هاتف Mi 10 Pro
يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED ، مع حافات منحنية مقاسها 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، وثقب للكاميرا الأمامية.
يتميز Mi 10 Pro بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل مع مجال رؤية 117 درجة وفتحة f/2.2، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.0، وعدسة رابعة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة f/2.0 وتكبير بصري بقدرة 10x ودعم ميزة OIS، ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.
يأتى الهاتف بمعالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 512 جيجابايت، ويحتوى الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن سلكي بقوة 50 واط، وشحن لاسلكي بقوة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.
2- هاتف Mi 10 Pro
يحتوي على شاشة AMOLED ،مع حافات منحنية مقاسها 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز وثقب للكاميرا الأمامية، ويبلغ سطوع الشاشة 1120 شمعة وتوفر نسبة تباين تبلغ 5،000،000:1.
وإلى جانب معالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 256 جيجابايت، ويتميز Mi 10 بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 13 ميجابيكسل مع مجال رؤية 123 درجة وفتحة عدسة f/2.4، وعدسة ثالثة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، وعدسة رابعة لصور الماكرو بمواصفات مطابقة للعدسة الثالثة.
ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، ويأتي الجهاز مزود ببطارية تبلغ سعتها 4780 ميلي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 30 واط وشحن سلكي بقوة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.