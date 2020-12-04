شاومي تطرح تحديث أندرويد 11 الجديد لأصحاب هذه الهواتف.. تفاصيل

يحتوي على شاشة AMOLED ،مع حافات منحنية مقاسها 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز وثقب للكاميرا الأمامية، ويبلغ سطوع الشاشة 1120 شمعة وتوفر نسبة تباين تبلغ 5،000،000:1.

وإلى جانب معالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 256 جيجابايت، ويتميز Mi 10 بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 13 ميجابيكسل مع مجال رؤية 123 درجة وفتحة عدسة f/2.4، وعدسة ثالثة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، وعدسة رابعة لصور الماكرو بمواصفات مطابقة للعدسة الثالثة.





ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، ويأتي الجهاز مزود ببطارية تبلغ سعتها 4780 ميلي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 30 واط وشحن سلكي بقوة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.