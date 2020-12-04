ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاومي تطرح تحديث أندرويد 11 الجديد لأصحاب هذه الهواتف.. تفاصيل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:14 ص
شاومي تطرح تحديث
شاومي تطرح تحديث أندرويد 11 الجديد لأصحاب هذه الهواتف
Advertisements
قسم التكنولوجيا
طرحت شركة شاومي الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم تحديثًا جديدا لأصحاب هو Xiaomi Mi 10 Pro و Mi 10، والذى يقدم أحدث نسخة من نظام أندرويد 11 لأصحاب الهواتف فى أورويا، بعدما طرحته فى الصين بصورة تجريبية الشهر الماضي، على أن تصل التحديثات تدريجيًا لكل مستخدمي هذه الإصدارات حول العالم فى أقرب وقت.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتى ذلك بعد طرح الصانع الصيني عدة تحديثات لإصداراته المختلفة، لتوفير أفضل تجربة إستخدام لنظام أندرويد الجديد، خاصةً مع ميزات أندرويد 11.

1- هاتف Mi 10 Pro   

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED ، مع حافات منحنية مقاسها 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، وثقب للكاميرا الأمامية. 

يتميز Mi 10 Pro  بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل مع مجال رؤية 117 درجة وفتحة f/2.2، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.0، وعدسة رابعة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة f/2.0 وتكبير بصري بقدرة 10x ودعم ميزة OIS، ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل. 

يأتى الهاتف بمعالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 512 جيجابايت، ويحتوى الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن سلكي بقوة 50 واط، وشحن لاسلكي بقوة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.  

2- هاتف Mi 10 Pro   

يحتوي على شاشة AMOLED ،مع حافات منحنية مقاسها 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080×2340 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز وثقب للكاميرا الأمامية، ويبلغ سطوع الشاشة 1120 شمعة وتوفر نسبة تباين تبلغ 5،000،000:1.

وإلى جانب معالج Snapdragon 865 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 256 جيجابايت، ويتميز Mi 10 بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل بمستشعر بحجم 1/1.33 بوصة، ودعم ميزة OIS و EIS، إلى جانب عدسة ثانية واسعة بدقة 13 ميجابيكسل مع مجال رؤية 123 درجة وفتحة عدسة f/2.4، وعدسة ثالثة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، وعدسة رابعة لصور الماكرو بمواصفات مطابقة للعدسة الثالثة.

ويتيح الهاتف للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة وضوح تبلغ 7680×4320 بيكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، ويأتي الجهاز مزود ببطارية تبلغ سعتها 4780 ميلي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 30 واط وشحن سلكي بقوة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات أفضل هواتف شاومي في 2020..صور

5 هواتف ذكية تتفوق على سامسونج Galaxy Note20 Ultra وبنفس السعر

بدقة فائقة.. أفضل 5 هواتف اندرويد في الكاميرات.. صور

سامسونج تطرح هاتفي Galaxy S20 FE 4G وGalaxy F41 للبيع.. تعرف على الأسعار

الأفضل ضمن هواتف أندرويد .. 4 ميزات في هاتف شاومي Mi 10 Ultra

أفضل 4 هواتف حصلت على نظام التشغيل أندرويد 11.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

يضم أكبر مطعم عائم.. افتتاح ممشى أهل مصر خلال شهرين.. فيديو

بسعر 175 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات بروتون ساجا 2020|صور

ساسي برفقة أمير مرتضى منصور وحمزة المثلوثي بأحد المطاعم

إكرامي: بكيت بعد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

عدلي القيعي: الأهلي ليس ملكا لجماهيره.. وهذه حقيقة التفاوض مع أحمد سيد زيزو

شفت بيت ابني في الجنة.. كلمات مؤثرة لوالدة الطبيب ضحية مذبحة السيفا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الفيتامينات يحمي من عدوى كورونا؟.. دراسة تجيب

بالأسعار والمواصفات..مازدا 3 تواصل تألقها بموديلات 2021| صور

يحمي من الإنفلونزا وكورونا.. دراسة تكشف عن معقم اليدين الفعال