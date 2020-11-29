بعد طرح شاومي سلسلة Redmi Note 9 الجديدة..ماذا ستختار ؟

ولكن الغريب فى الأمر أن الهاتف رغم إطلاقه رسميًا لم يصل إلى السوق الصينية حتي اللحظة، ولكن المارد الصيني أكد على طرحه خلال ساعات بالنتاجر الرسمية، بحلول أول ديسمبر المقبل.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، نقدم مواصفات و أسعار سلسلة Redmi Note 9 الجديدة من شاومي، والتى جاءت فى 3 إصدارات:





1- Redmi Note 9 Pro 5G











