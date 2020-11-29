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تكنولوجيا

بعد طرح شاومي سلسلة Redmi Note 9 الجديدة..ماذا ستختار ؟

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:07 ص
بعد طرح شاومي سلسلة
بعد طرح شاومي سلسلة Redmi Note 9 الجديدة..ماذا ستختار ؟
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كريم جمال
قررت شركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم طرح أحدث إصداراتها قبل نهاية العام المنصرم، و المتمثلة فى سلسلة Redmi Note 9، من خلال 3 نسخ العادية و الـ 5G و الـ Pro، حيث تطمح شاومي للسيطرة بشكل أكبر على فئة الهواتف المتوسطة خاصةً الإعتمادية منها، حيث السعر مقابل القيمة، وهى الهواتف التى يقبل عليها الملايين حول العالم.

ولكن الغريب فى الأمر أن الهاتف رغم إطلاقه رسميًا لم يصل إلى السوق الصينية حتي اللحظة، ولكن المارد الصيني أكد على طرحه خلال ساعات بالنتاجر الرسمية، بحلول أول ديسمبر المقبل.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، نقدم مواصفات و أسعار سلسلة Redmi Note 9 الجديدة من شاومي، والتى جاءت فى 3 إصدارات:

1- Redmi Note 9 Pro 5G


شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور

جاء هاتف Redmi Note 9 Pro 5G بشاشة قياس 6.67 بدقة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، مع طبقة حماية ضد الخدوش و الكسر من نوع Gorilla Glass 5، كما يمكنك وضع معدل التحديث على 6 أوضاع بداية من 30 حتى 120 هيرتز.

ومن ناحية الأداء جاء Redmi Note 9 Pro 5G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 750G  يدعم تقنية إتصال الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية سعة 128 و 256 جيجابايت، كما جاءت الذاكرة من نوع UFS 2.2 التى توفر أقصي سرعة فى نقل البيانات.

و لمحبي التصوير جاء Redmi Note 9 Pro 5G بكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 16 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي، فلاش قوي من نوع LED.

شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور


يحتوي Redmi Note 9 Pro 5G على بطارية كبيرة سعة 4820 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط من خلال منفذ شحن USB-C، أى أنه يستطيع الشحن من 0 حتى 100% فى 58 دقيقة فقط.

من ناحية السعر جاءت نسخة 128 جيجابايت مقابل 205 يورو أى ما يعادل 3850 جنيه، و 225 يورو لنسحة 256 جيجابايت أى بسعر 4200 جنيه.

2- Redmi Note 9 5G

شاومي تطلق رسميًا هاتفها Redmi Note 9 5G.. المواصفات والسعر.. صور


جاء هاتف Redmi Note 9 5G بشاشة قياس 6.53 بدقة عرض Full HD Plus، من نوع LCD مع طبقة حماية ضد الخدوش و الكسر من نوع Gorilla Glass 5.

ومن ناحية الأداء جاء Redmi Note 9 5G بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 800U chipset  يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، أى أنه أسرع بما يعادل الضعف من شقيقه الأكبر الذى صدر العام الماضي، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزن داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، كما جاءت الذاكرة من نوع UFS 2.2 التى توفر أقصي سرعة فى نقل البيانات.

شاومي تطلق رسميًا هاتفها Redmi Note 9 5G.. المواصفات والسعر.. صور

ولمحبي التصوير جاء Redmi Note 9 5G بكاميرا أساسية  ثلاثية بدقة 48 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 13 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، فلاش قوي من نوع LED.

شاومي تطلق رسميًا هاتفها Redmi Note 9 5G.. المواصفات والسعر.. صور

يحتوي Redmi Note 9 5G على بطارية ضخمة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط من خلال منفذ شحن USB-C.

من ناحية السعر يبدأ من نسخة 166 يورو أى ما يعادل 3100 جنيه، و النسخة الأعلى مقابل 217 يورو أى بسعر 4100 جنيه.

3-  Redmi Note 9 4G

شاومي تعلن رسميًا عن Redmi Note 9..تعرف على المواصفات و السعر..صور

جاء هاتف  Redmi Note 9 4G بشاشة قياس 6.53 بدقة عرض Full HD Plus، من نوع LCD مع طبقة حماية ضد الخدوش و الكسر من نوع Gorilla Glass 3.

ومن ناحية الأداء جاء Redmi Note 9 4G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 662 chipset، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزن داخلية سعة 128 جيجابايت، كما جاءت الذاكرة من نوع UFS 2.2 التى توفر أقصي سرعة فى نقل البيانات.

ولمحبي التصوير جاء Redmi Note 9 4G بكاميرا أساسية  ثلاثية بدقة 48 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 8 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، فلاش قوي من نوع LED.

شاومي تعلن رسميًا عن Redmi Note 9..تعرف على المواصفات و السعر..صور

يحتوي Redmi Note 9 4Gعلى بطارية ضخمة سعة 6000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط من خلال منفذ شحن USB-C.

من ناحية السعر يبدأ من نسخة 128 جيجا مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت بما يعادل 2400 جنيه، و نسخة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت بما يعادل 2600 جنيه، ونسخة 128 جيجا مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت بما يعادل 3100 جنيه.
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