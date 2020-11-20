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تكنولوجيا

بدقة 200 ميجا بيكسل.. تسريبات تكشف الإمكانات الخارقة لهاتف Mi 11 Pro من شاومى

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:17 ص
تسريبات تكشف الإمكانات
تسريبات تكشف الإمكانات الخارقة لهاتف Mi 11 Pro من شاومى
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ندى على
كشفت كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Xiaomi Mi 11 Pro والذى ستطلقه شركة شاومى الصينية ضمن مجموعة هواتف Xiaomi Mi 11  سيتمتع بعدد من الإمكانات الخارقة التى تتفوق على معظم هواتف الأندرويد ومنها أن كاميرا الهاتف الرئيسية ستأتى بدقة 200 ميجا بيكسل، وهو أول معدل فى كاميرا هاتف أندرويد يتم الإعلان عنه. 

وبحسب موقع Notebook Check فإن كاميرات هاتف Xiaomi Mi 11 Pro ستكون عبارة عن أربع كاميرات خلفية ستكون منها كاميرات بدقة 48 ميجا بيكسل بمستشعر للزاوية العريضة، مع مستشعر آخر للتكبير دقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرات ستأتى بتقنية HDR لاختيار أفضل صورة، وكذلك تقنية SDR للفيديو. 


وسيأتى هاتف Xiaomi Mi 11 Pro  بمعالج من نوع معالج Snapdragon 875 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ. 

وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 11 Pro   بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +Quad HD ، ومعدل تحديث للشاشة 120 أو 144 هرتز فى الثانية، ومن المتوقع أن تكون الكاميرا الأمامية للهواتف ستأتى تحت الشاشة، بحيث تكون الشاشة خالية من أى نوتش أو ثقوب تعترضها، حيث تعتبر هذه السمة هى سمة مميزة لكل هواتف الأندرويد القادمة. 

وكانت أعلنت  شركة شاومى الصينية عن الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها Poco M3، من فئة الهواتف المتوسطة، حيث سيتم إطلاقه فى يوم 24 نوفمبر القادم، عبر حدث على الإنترنت على غرار مؤتمرات إطلاق الهواتف هذا العام منذ تفشى فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يأتى هاتف Poco M3 بشاشة كبيرة قياس 6.67 بوصة، من نوع LCD مع نوتش للكاميرا السيلفى ، وبدقة عرض 2400 × 1080 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتز فى الثانية، وسيعمل هاتف Poco M3  على معالج ثماني النواة يعمل مع نظام التشغيل Android 10. 

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