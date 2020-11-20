بدقة 200 ميجا بيكسل.. تسريبات تكشف الإمكانات الخارقة لهاتف Mi 11 Pro من شاومى

كشفت كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Xiaomi Mi 11 Pro والذى ستطلقه شركة شاومى الصينية ضمن مجموعة هواتف Xiaomi Mi 11 سيتمتع بعدد من الإمكانات الخارقة التى تتفوق على معظم هواتف الأندرويد ومنها أن كاميرا الهاتف الرئيسية ستأتى بدقة 200 ميجا بيكسل، وهو أول معدل فى كاميرا هاتف أندرويد يتم الإعلان عنه.





وبحسب موقع Notebook Check فإن كاميرات هاتف Xiaomi Mi 11 Pro ستكون عبارة عن أربع كاميرات خلفية ستكون منها كاميرات بدقة 48 ميجا بيكسل بمستشعر للزاوية العريضة، مع مستشعر آخر للتكبير دقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرات ستأتى بتقنية HDR لاختيار أفضل صورة، وكذلك تقنية SDR للفيديو.





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وسيأتى هاتف Xiaomi Mi 11 Pro بمعالج من نوع معالج Snapdragon 875 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.





وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 11 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +Quad HD ، ومعدل تحديث للشاشة 120 أو 144 هرتز فى الثانية، ومن المتوقع أن تكون الكاميرا الأمامية للهواتف ستأتى تحت الشاشة، بحيث تكون الشاشة خالية من أى نوتش أو ثقوب تعترضها، حيث تعتبر هذه السمة هى سمة مميزة لكل هواتف الأندرويد القادمة.



