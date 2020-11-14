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تكنولوجيا

بـ 7 ألوان.. شاومي تطور هاتفا جديدا ببطارية ضخمة 6000 مللى أمبير

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
هاتف ريدمى 10
هاتف ريدمى 10
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شيماء عبد المنعم
انتشرت أنباء حول هاتفين جديدين من تطوير شركة شاومي، ينطلقا تحت عنوان Redmi Note 9 5G و Redmi Note 9 Pro 5G، والآن ظهرت تسريبات حول جهاز جديد للعلامة التجارية ريدمي ضمن قوائم TENAA، بمواصفات مختلفة وتصميم محدث.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المحتمل أن ينطلق الهاتف الذكي الجديد تحت اسم Redmi 10 أو Redmi Note 10، كما سيأتي بأربع كاميرات على ظهر الجهاز إلى كتابة ضخمة لكلمة ريدمي مثل Honor 30 Pro + أو Realme X7 Pro.


وسيحتوي هاتف شاومي الجديد على بطارية بسعة ضخمة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، وكشفت قائمة TENAA عن وحدة معالجة مركزية بسرعة 2.0 جيجاهرتز والتي قد تكون جزءًا من شرائح من نوع Helio G85.

وستأتي الكاميرا الخلفية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، بينما ستأتي الكاميرا الأمامية مخفية في نوتش على شكل قطرة الماء بدقة 8 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف Redmi 10، على ثلاثة خيارات من ذواكر التخزين، حيث سيأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 و 128 و256 جيجابايت.

ويضم الهاتف شاشة من نوع LCD، بقياس 6.53 بوصة، مع ماسح بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للجهاز، وسيأتي الهاتف بسبعة ألوان مختلفة هي الأسود والأزرق والأبيض والأخضر والأحمر والبنفسجي والبرتقالي.
Xiaomi Redmi M2010J19SC
Xiaomi Redmi M2010J19SC
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