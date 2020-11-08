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تكنولوجيا

بـ كاميرا دائرية رباعية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف POCO X3 NFC من شاومي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
هاتف POCO X3 NFC
هاتف POCO X3 NFC
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة شاومي ، هاتفها الذكي الجديد POCO X3 NFC، في شهر سبتمبر الماضي، والذي يأتي ضمن سلسلة بوكو POCO، والتي تقدم الشركة الصينية من خلالها هواتف بأفضل المواصفات بأقل الأسعار، ويمتاز الهاتف بإعداد دائري للكاميرا الخلفية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف POCO X3 NFC، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 2400x بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتزا في الثانية.

ويعمل هاتف POCO X3 NFC، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 732G بتكنولوجيا 8 نانوميتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت.

ويمتلك هاتف POCO X3 NFC، كاميرا خلفية رباعية ضمن إعداد دائري، الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واحدة بدقة 2 ميجابكسل، وقارئ بصمات الأصابع مدمج في مفتاح التشغيل.

ويحتوي هاتف POCO X3 NFC، على بطارية بسعة 5.160 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وط، ويشحن الهاتف من 0 إلى 62 % في غصون 30 دقيقة، ومن 0 إلى 100 % خلال 65 دقيقة.

ويتوفر هاتف POCO X3 NFC، في لونين فقط هم الأزرق والرمادي، مقابل سعر يبدأ 254 دولار أمريكي أ ما يعادل في مصر 3999  جنيه مصريا.
Xiaomi Poco X3 NFC

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