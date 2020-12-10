بيشحن في 35 دقيقة.. تسريب مواصفات هواتف شاومي Xiaomi Mi 11 بكاميرا جبارة

قالت بعض التسريبات الجديدة ان هاتفي Mi 11 و 11 Pro، ستطرحهما شركة شاومي Xiaomi قريبا، حيث كشفت شركة Digital Chat Station، عن بعض مواصفات الهاتفين إلى جانب حصول الشركة الصينية على اعتماد وكالة 3C، بالنسبة لبطارية الجهازين.





وحسب موقع "gsmarena" التقني، كشفت قوائم وكالة تنظيم الاتصالات الصينية 3C، عن بطاريتين الأولى بسعة 2485 مللى أمبير، والثانية بقوة 2390 مللى أمبير في الساعة لهاتفي شاومي Mi11 Pro و Mi 11 على التوالي، واللذان سيدعمان تقنية الشحن السريع بقوة 55 وات.





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وتشير التوقعات إلى أن السعة البطارية الفعلية لكلا الجهازين هي 4780 مللى أمبير و4970 مللى أمبير في الساعة، بينما من المتوقع أن تكون السعة النموذجية حوالي 5000 مللى أمبير في الساعة.





وحسبما ورد في التسريبات من المحتمل أن تدعم تقنية الشحن السريع من شاومي قادرة على شحن كلا الجهازين من 0 إلى 100 % خلال 35 دقيقة فقط.





ورصدت بعض التسريبات الأخرى المنتشرة على الإنترنت أن هاتف Mi 11، سيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية تأتي في إعداد مربع الشكل، ومن ناحية أخرى تحتوي النسخة الاحترافية على إعداد كاميرا خلفية مستطيل الشكل، والذي سيضم أربع كاميرات خلفية.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيقدم هاتف Xiaomi Mi 11 Pro ، كاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميجابيكسل إلى جانب كاميرات بدقة 48 ميجا بيكسل بمستشعر للزاوية العريضة، مع مستشعر آخر للتكبير دقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرات ستأتى بتقنية HDR لاختيار أفضل صورة، وكذلك تقنية SDR للفيديو.





وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 11 Pro على شاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +Quad HD ، ومعدل تحديث للشاشة 120 أو 144 هرتز فى الثانية، وسيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 875، والذي سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.







