شاومي تحدد الموعد الرسمى لإطلاق تحفة ريدمي المنتظرة K40.. اعرف السعر والمواصفات

كشفت شركة شاومي عن موعد إطلاق أحدث هواتف ريدمي الرائدة Redmi K40، والتي سيتم الإعلان عنها رسميا في 25 فبراير الجاري.









شاومي . وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت بعض التسريبات فإن سلسلة ريدمي المنتظرة، ستجلب هاتفين جديدين هم Redmi K40 وK40 Pro، كما أظهرت بعض الصور المسربة بعض مواصفات الطرازين القادمين من













وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي كلا الهاتفين بسلسلة Redmi K40، بأغلى شاشة مسطحة من نوع AMOLED، بقياس 6.81 بوصة، بدقة 1440+ بكسل.

















وأكدت شاومي رسميا أنها تستخدم نفس المادة المضيئة E4 كشاشات التلفاز الحديثة مثل هاتف Mi 11، لذلك من المحتمل جدا أن تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتزا في الثانية وتقنية HDR10 +.









وسيتم تشغيل هاتف Redmi K40 Pro، بواسطة أحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 888، بينما سيعمل الإصدار العادي من السلسلة بمعالج من نوع Snapdragon 870، ومن المتوقع أن تطلق شاومي طراز ثالث يسمي Redmi K40S، بمعالج Dimensity 1200.









وسيأتي هاتف Redmi K40 Pro، مزود بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة.











وسيحتوي كلا الهاتفين على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 30 ميجابيكسل، كما سيحتوي هاتف K40 Pro على كاميرتين إضافتين بدقة 13 و5 ميجابيكسل، بينما سيحتوي هاتف K40، على مستشعرين بدقة 8 و5 ميجابيكسل.









ومن المتوقع أن يكون هاتف K40S، أرخص الإصدارات الثلاثة، بينما سيتوفر هاتف K40 Pro بسعر يبدأ من 465 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 7,281 جنيه مصري).