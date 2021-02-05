باهظ الثمن.. تسريبات تكشف السعر العالمي لهاتف Xiaomi Mi 11 من شاومى

كشفت تسريبات السعر العالمى لهاتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومى الصينية، والذى تم إطلاقه مع بداية العام 2021 فى الصين، حيث حقق مبيعات هائلة وصلت إلى أكثر من نصف مليون فى أيام معدودة.









وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xiaomi Mi 11 سيصدر عالميا بسعر 799 يورو أى ما يعادل حوالى 15 ألف جنيه مصرى ، وذلك لنسخة 128/8 جيجا بايت، مع زيادة 100 يورو لكل نسخة أكبر حيث ستكون 256/8 جيجا بايت بسعر 899 يورو أى ما يعادل حوالى جنيه مصرى 16.40 ألف جنيه مصرى.









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وصدر هاتف Xiaomi Mi 11 فى الصين بنسخة واحدة وهى نسخة 256/12 جيجا بايت وهى النسخة الأكبر والأغلى، بسعر نسخة 720 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 316 . 11 جنيه مصري، وهو سعر أرخص كثيرا إذا ما قورن بسعر الإطلاق العالمى.









ويأتى هاتف Xiaomi Mi 11 بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED بجودة QHD + وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية. وطبقة حماية Gorilla Glass Victus مقاومة للسقوط بنسبة 50٪ ومقاومة للخدش بنسبة 100٪.









وتأتى كاميرات هاتف Xiaomi Mi 11 بوحدة كاميرا خلفية مكونة من 3 كاميرات الأساسية دقة 108 ميجا بيكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا تصوير مقربة من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية الصادرة فى العام المقبل ستصدر بهذا المعالج.









ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 11 على بطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى بقوة 50 واط.











