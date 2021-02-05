ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

باهظ الثمن.. تسريبات تكشف السعر العالمي لهاتف Xiaomi Mi 11 من شاومى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:00 م
سريبات تكشف السعر
سريبات تكشف السعر العالمى لهاتف Xiaomi Mi 11
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات السعر العالمى لهاتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومى الصينية، والذى تم إطلاقه مع بداية العام 2021 فى الصين، حيث حقق مبيعات هائلة وصلت إلى أكثر من نصف مليون فى أيام معدودة.  


وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xiaomi Mi 11 سيصدر عالميا بسعر 799 يورو أى ما يعادل حوالى 15 ألف جنيه مصرى ، وذلك لنسخة 128/8 جيجا بايت، مع زيادة 100 يورو لكل نسخة أكبر حيث ستكون 256/8 جيجا بايت بسعر 899 يورو أى ما يعادل حوالى جنيه مصرى 16.40 ألف جنيه مصرى. 



وصدر هاتف Xiaomi Mi 11 فى الصين بنسخة واحدة وهى نسخة 256/12 جيجا بايت وهى النسخة الأكبر والأغلى، بسعر  نسخة 720 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 316 . 11 جنيه مصري، وهو سعر أرخص كثيرا إذا ما قورن بسعر الإطلاق العالمى. 


ويأتى هاتف Xiaomi Mi 11 بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED بجودة QHD + وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية. وطبقة حماية Gorilla Glass Victus مقاومة للسقوط بنسبة 50٪ ومقاومة للخدش بنسبة 100٪. 


وتأتى كاميرات هاتف Xiaomi Mi 11   بوحدة كاميرا خلفية مكونة من 3 كاميرات الأساسية دقة 108 ميجا بيكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا تصوير مقربة من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Xiaomi Mi 11  بمعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية الصادرة فى العام المقبل ستصدر بهذا المعالج. 


ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 11  على بطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى  بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى  بقوة 50 واط.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

Xiaomi Mi 10i .. شاومي تستعد لإطلاق أرخص هاتف في تاريخها

رسميا.. شاومي تطلق هاتف Xiaomi Mi 11 بمعالج Snapdragon 888 وبدون شاحن .. سعر ومواصفات

بعد إطلاقه .. مميزات وعيوب أول هاتف أندرويد بدون شاحن Xiaomi Mi 11

شاومي تعتزم إطلاق هاتفها الرائد Xiaomi Mi 11 Pro في فبراير 2021

شاشة هاتف شاومي Xiaomi Mi 11 تحصل على تقييم A+ في منصة DisplayMate

في غضون 5 دقائق.. شاومي تبيع أكثر من 350 ألف وحدة من هاتف Xiaomi Mi 11

ترشيحاتنا

أمام المقابر.. ابنة عزت العلايلي تنهار بالبكاء في جنازة والدها

وفاة سعد الجمال عضو مجلس النواب

ماركا: ميسي يملك مفتاح انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

خالد بيومي عن مواجهة الأهلي وبايرن: ليه لأ الكرة فيها كل شيء

مجدى عبدالغني يعتذر عن السفر إلى موريتانيا.. اعرف السبب

خطيب المسجد الحرام يصف 30 مشهدا من أهوال يوم القيامة بالتفصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي