شاهد.. شاومي تفاجئ العالم بهاتف متطور لم يسبق له مثيل

تعمل شركة شاومي Xiaomi على تغيير جميع مفاهيم الهواتف الذكية بتقديم أجهزة جديدة بتقنية متطورة ومختلفة من حين لآخر، وكان آخرها هو Mi Mix Alpha الذي تم إطلاقه في شهر سبتمبر عام 2019، واليوم كشفت الشركة الصينية عن هاتف من نوع مختلف بشاشة منحنية أكثر تطورا.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، استعرض شركة شاومي من خلال مقطع فيديو مدته أقل من الـ 60 ثانية، تصميم هاتف جديد يقدم نوع مختلف وجديد من الشاشات المنحنية التي جميع الزوايا الأربع للجهاز من الأعلى إلى الأسفل واليسار إلى اليمين.









وقد أطلقت عملاقة تصنيع هواتف أندرويد الصينية الأصل، اسما على تقنيتها الفريدة وهو "شاشة منحنية رباعية الزوايا بزاوية 88 درجة"، وهي أكثر أشكال الشاشات إنحناء التي ظهرت في الأسواق حتى الآن.





ويقدم جهاز شاومي المتطور مفهوما آخر، حيث لا يحتوي على منافذ أو أزرار مادية، إذ تأتي الشاشة الأكثر إنحناء على أربع فتحات مستديرة في الزوايا والتي من المفترض أن تكون هناك لردع لمسات راحة اليد غير المرغوب فيها، وذلك بالإضافة إلى خيار آخر مثير للاهتمام هو وضع شريط الحالة في أعلى الجانب الأيمن.





وأكد ممثلو شركة شاومي لموقع The Verge أن هناك نموذجًا أوليًا حقيقيًا مع الشاشة الجديدة المنحنية الرباعية، وأن الصور ومقاطع الفيديو الترويجية تعرض فقط وليست جهازًا فعليًا، ولا توجد أي معلومات حول موعد إطلاق الجهاز الجديد.