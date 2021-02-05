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تكنولوجيا

تخفيض كبير على مجموعة من هواتف شاومي المميزة Poco.. تعرف على العروض

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:13 م
هاتف Poco X3
هاتف Poco X3
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شيماء عبد المنعم
قالت شركة بوكو Poco بالهند، إنها تحتفل اليوم بمرور عاما كاملا على وجودها بالدولة الآسيوية، ومن أجل ذلك قررت العلامة الفرعية التابعة لشركة شاومي، تخفيض أسعار هواتف بوكو عبر متجر Flipkart الألكتروني، بدءا من اليوم وحتى يوم الأحد القادم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستحصل مجموعة مميزة من هواتف شاومي المعروفة باسم بوكو على خصومات خلال عروض يقدمها فرع الشركة بالهند احتفالا بمرور عام على إنشاءه، ومن بينها هاتف Poco X3، والذي انخفض سعره بنسبه 25%، ويتوفر حاليا مقابل سعر حوالى 200 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3100 جنيها مصريا)، بعد أن كان يتوفر بسعر 260 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4080 جنيها مصريا).


ومن بين الهواتف الأخرى داخل عرض "بوكو"، يتوفر هاتف Poco M2، بسعر 130 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2040 جنيها مصريا)، بالإضافة إلى Poco M2 Pro، والذي انخفض سعره إلى 164 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2500 جنيها مصريا)، وبينما يأتي هاتف Poco c3، بسعر 100 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1500 جنيها مصريا).


ويشار إلى أن سلسلة Poco X3، وغيرها من هواتف السلسلة X، حققت نجاحا كبيرا، فقد أعلنت العلامة التجارية الفرعية "بوكو" أنها باعت أكثر من مليون وحدة من هواتف X.

ووفقا لموقع بوكو الهندي، فمن المتوقع أن تحصل سلسلة X، على إصدارين جديدين حيث تم إصدار الشهادات المتعددة لجهاز Poco X3 Pro.

ويأتي هاتف Xiaomi Poco X3،بشاشة بقياس 6.67 بوصة، بدقة 1080 x 2400 بيكسل، من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية.

ويقدم هاتف Poco X3، كاميرا خلفية مميزة في إعداد دائري، بأربع عدسات تأتي بدقة 64 و 13 و 2 و2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف Poco X3، على بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.

ويعمل هاتف Poco X3، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 732G، بتفنية 8 نانومتر، يأتي مقترنا بذاكرة وصةل عشوائي بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 و 128 جيجابايت. 
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