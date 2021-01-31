تسريب مواصفات هاتف الألعاب القادم من شاومي Black Shark 4

بدأت شركة شاومي الترويج لأحدث هواتف سلسلة الألعاب Black Shark الذي من المقرر أن تعلن عنه قريبا، وعلى الرغم من أن الشركة الصينية لم تحدد موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Black Shark 4، إلا أنه ظهر على قوائم الوكالة التنظيمية الصينية TENAA، مما يجعله أقرب خطوة إلى الإطلاق.





شاومي ، سيعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11. وحسبما ذكر موقع "gsmarena"، كشفت قائمة "TENAA"، أن الهاتف الذكي الذي يحمل رقم الطراز SHARK KSR-A0 من، سيعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.





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ووفقا للموقع التقني، سيأتي هاتف الألعاب المنتظر من شاومي Black Shark 4، بشاشة بدقة 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل.





وأوضحت قوائم وكالة التصديق الصينية أيضًا، أن هاتف Black Shark 4، سيحتوي على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات، وهو أحدث تقنية شحن سريع تقدمه شركة شاومي.





وكشفت الوكالة التنظيمية الصينية TENAA، أيضًا أن هاتف Black Shark 4، سيلأتي بسمك 10.3 مللميتر وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.





ولم توضح قوائم الوكالة الصينية باقي مواصفات هاتف Black Shark 4، ولكن بعض التسريبات أشارت إلى أن هاتف الألعاب سيأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وسيعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888.