شاومي تزود هاتف Xiaomi Mi 11 Pro ببطارية كبيرة

أشارت العديد من التقارير السابقة إلى أن هاتف شاومي المنتظر Xiaomi Mi 11 Pro، سيحتوي على بطارية صغيرة تبلغ سعتها 4700 مللى أمبير في الساعة.





ولكن وفقا لمصدر داخلي بشركة شاومي يمكنه الوصول إلى عينة هندسية مبكرة من هاتف Mi 11 Pro ، سيعمل الهاتف بواسطة بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena".









وكشف أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي ويبو "Weibo"، أن بطارية هاتف Xiaomi Mi 11 Pro ستدعم تقنية الشحن السريع ولم يذكر قدرتها، ويقول أن سعة البطارية ستكون أكبر من هاتف العام الماضي Mi 10 Ultra.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، فأن هاتف Mi 11 Pro سيدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 وات، والذي قدمته شاومي مع هاتف Mi 10 Ultra أيضًا.





ومن المتوقع إطلاق هاتف Xiaomi Mi 11 Pro قريبا، وتسير التسريبات إلأى أن الهاتف سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وكما سيأتي بإعداد كاميرا خلفية رباعية مع فلاش.





وذكرت التسريبات أنه سيتم تشغيل هاتف Xiaomi Mi 11 Pro، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، سيأتي بشاشة منحنية بقياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED، وبدقة 1440 بكسل +، وتدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية.



