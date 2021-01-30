في الهواء.. شاومي تطلق جهازا لشحن الهاتف عن بعد ومن أي مكان بالغرفة | فيديو

شاحن هوائي يمكنه شحن هاتفك لاسلكيًا من أي مكان في الغرفة دون الاتصال بأية أسلاك، مما يعد ثورة في عالم التكنولوجيا الذكية.





ونظرًا لأن الشواحن اللاسلكية أصبحت نقطة بيع حقيقية للهواتف الذكية الحديثة، فإن التطور الطبيعي هو الانتقال بها خطوة إلى الأمام وهو ما قامت به شركة شاومي ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم،





يعد الشاحن الجديد "Air Charge"، وهو نوع جديد من التكنولوجيا التي ستشغل هاتفك من جميع أنحاء الغرفة، ورغم أن الشحن يقتصر على 5 وات، لكن حقيقة أنه يمكنك القيام بذلك عن بعد هي السحر بذاته.





وأوضحت Xiaomi كيف تعمل التقنية خلال منشور في مدونتها: "تكمن التكنولوجيا الأساسية لشحن Xiaomi عن بُعد في تحديد الإشارات الفضائية ونقل الطاقة".





تحتوي كومة الشحن المعزولة المطورة ذاتيًا من شاومي على هوائيات تداخل من 5 مراحل، والتي يمكنها اكتشاف موقع الهاتف الذكي بدقة.





تقوم مجموعة التحكم في الطور المكونة من 144 جهازًا هوائيًا بإرسال موجات بعرض ملليمتر مباشرة إلى الهاتف من خلال تشكيل الحزمة.





وعلى جانب الهاتف الذكي، طورت Xiaomi أيضًا مجموعة هوائيات مصغرة متصلة يـ "هوائي منارة" مدمج و"مجموعة هوائي استقبال".





يبث هوائي المنارة معلومات الموقع باستهلاك منخفض للطاقة، وتعمل مجموعة هوائي الاستقبال المكونة من 14 هوائيًا على تحويل إشارة الموجة المليمترية المنبعثة من كومة الشحن إلى طاقة كهربائية من خلال دائرة المعدل لتحويل تجربة شحن الخيال العلمي إلى حقيقة.









ابتكرت شركة الهواتف الذكية الصينية شاومي Xiaomi