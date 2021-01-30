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تكنولوجيا

شاومي تطلق النسخة العالمية من هاتف Xiaomi Mi 11 في فبراير المقبل.. سعر ومواصفات

السبت 30/يناير/2021 - 12:00 م
هاتف Xiaomi Mi 11
هاتف Xiaomi Mi 11
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شيماء عبد المنعم
بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتف شاومي الأحدث Xiaomi Mi 11 في الصين، تستعد عملاق تصنيع الهواتف الذكية لإطلاق النسخة العالمية من الهاتف، حيث سيتم الإعلان عن Mi 11 إلى جانب واجهة المستخدم MIUI 12.5، في 8 فبراير المقبل.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سوف تعلن شاومي عن التفاصيل الدقيقة لطرح Mi 11 دوليًا في الحدث، والذي يبدأ في الساعة 12 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، وحتى الآن، يبدو أن إسبانيا هي أول دولة سيطلق بها الهاتف.




وسيتم الكشف عن السعر الذي سينطلق به الهاتف في الأسواق العالمية، ولكن من المتوقع أن يطرح هاتف Xiaomi Mi 11 للبيع بسعر 800 يورو (أي ما يعادل 15,252 جنيه مصري)، وهو نفس السعر الذي تم إطلاق هاتف Mi 10 العام الماضي.


ومن المحتمل أن لا تعلن شاومي عن طرازها الأعلى Pro في أوروبا بدلا من الصين، ولكن من المتوقع أن تكشف الشركة الصينية عن سوار ذكي جديد.


وبالنسبة لواجهة المستخدم الجديدة، تضيف شاومي تقنية MIUI+، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية تشغيل التطبيقات من هاتفك على كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل ويندوز Windows (بما في ذلك تشغيل العديد من التطبيقات في وقت واحد).


وبعد إطلاقها رسميا، سيحصل أكثر من 27 هاتفا من شاومي وريدمي على تحديث واجهة المستخدم الأحدث MIUI 12.5، والتي تم طرح الإصدار التجريبي الأول الخاص بها في الصين.
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