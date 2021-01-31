براءة اختراع لـ شاومي لتطويرها هاتفاً ذكياً بكاميرات قابلة للفصل

حصلت شركة Xiaomi شاومى الصينية على براءة اختراع لتصميم هاتف ذكى بكاميرا خلفية قابلة للفصل أو الإزالة، حيث تحتوى الكاميرا على عدد من المستشعرات فائقة الدقة والتى تجعلها عند فصلها تنافس كاميرات التصوير.





وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن المنظمة العالمية للملكية الفكرية منحت شركة شاومى براءة اختراع لتصميمها كاميرا هاتف خلفية قابلة للفصل مع إمكانية استخدام نفس التقنية مع كاميرات السيلفى الأمامية، وهو الأمر الذى سيعد ثورة فى عالم كاميرات الهواتف.





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وتعتبر شركة شاومى هى واحدة من الشركات الرائدة فى تصميم الكاميرات وإطلاق كاميرات فائقة الدقة، حيث كانت أول شركة تقدم هاتف بدقة 108 ميجا بيكسل بالإضافة إلى تقديمها كاميرا سيلفى منبثقة مع مرآة عاكسة .





وعلى الرغم من أن شركة أوبو الصينية قد حصلت على براءة اختراع لكاميرا قابلة للإزالة مزودة ببطارية مزودة بمادة ليثيوم مخصوصة وواى فاى Wi-Fi ، إلا أن التقنية الموجودة فى كاميرا شاومى الجديدة ستمكن من فصل كاميرات السيلفى والكاميرات الخلفية معا.



