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تكنولوجيا

شاومي باعت هذا الهاتف بأرباح تخطت 55 مليون دولار.. تعرف عليه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:02 ص
هاتف Xiaomi Mi 10i
هاتف Xiaomi Mi 10i
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شيماء عبد المنعم
أتاحت شركة شاومي Xiaomi، هاتف Mi 10i لأول مرة في 7 يناير المنصرم، وخلال الأسابيع الثلاثة التالية لإطلاقه، باعت منه الشركة الصينية وحدات بقيمة 4 مليارات روبية هندية  (أي ما يعادل تقريبا 55 مليون دولار).

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يباع إصدار 6 + 128 جيجابايت من هاتف Mi 10i من شاومي في الهند بسعر حوالى 301 ولار أمريكي (أي ما يعادل 4734 جنيها مصريا)، بينما يصل سعر أعلى طراز 8 + 128 جيجابايت إلى 329 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5,175 جنيها مصريا). 


ويظهر الحساب التقريبي نظرا للمبلغ المباع به الوحدات، أنه تم بيع حوالى 182 ألف 190 ألف هاتف، مما يعني أن شركة شاومي Xiaomi باعت تقريبا كل وحدة قامت بتصنيعها حتى الآن من هاتف Mi 10i.

ويتوفر هاتف Xiaomi Mi 10i، بشاشة قياس 6.67 بوصة  من نوع IPS LCD، بجودة FHD +، وتقنية HDR10 ، ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى نوتش أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Mi 10i، بمعالج من نوعSnapdragon 865، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، ويحتوي على بطارية بسعة 4820 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

ويقدم هاتف Xiaomi Mi 10i، أربع كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ثالثة بمستشعر للتكبير دقة 2 ميجابيكسل، مع مستشعر للعمقة دقة 2 ميجابيكسل، مع تسجيل الفيديو بدقة 4K وتصوير الفيديو البطيء بمعدل 960 إطارًا في الثانية. 
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