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تكنولوجيا

بتصميم غير تقليدي.. تسريب مواصفات هاتف شاومي القادم Poco M3

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
هاتف Poco M3
هاتف Poco M3
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة شاومي Xiaomi، للإعلان عن أحدث هواتف تشكيلة بوكو Poco، رسميا يوم 24 نوفمبر الجاري، وخلال الأيام الماضية ظهرت صور مسربة حول هاتف Poco M3 تكشف تصميم الجهاز القادم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" المتخصص في مجال التقنية، أظهرت الصور المسربة التصميم غير التقليدي لهاتفها القادم Poco M3، حيث تستمر العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي تطوير هواتفها غير التقليدية التي بدأت مع إطلاق Poco X3.


وتظهر الصور المسربة لهاتف Poco M3، شعار العلامة بوكو على ظهر الهاتف على الجانب الآخر من إطار الكاميرا، وسيقدم الهاتف إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، إلى جانب فلاش LED مزدوج.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Poco M3، بثلاثة ألوان هي الأصفر والأزرق والأسود، وبالنسبة للمواصفات الأخرى يحتوي هاتف بوكو القادم على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة.

Poco M3 renders leak showing unconventional design
وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف Poco M3، بشاشة تعمل باللمس من نوع LCD، بقياس 6.53 بوصة وبدقة FHD +، إلى جانب قارئ بصمات الأصبع مثبت على جانب الهاتف مدمج بزر التشغيل.

وسيتم تشغيل هاتف Poco M3 الجديد، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 662، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف شاومي  Poco M3، على بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، وسيجلب الهاتف الذكي كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل.

الجدير بالذكر أن شركة شاومي الصينية، طرحت هاتفها الذكي من سلسلة بوكو POCO X3 NFC، في الأسواق المصرية أوائل الشهر الجاري، مقابل سعر يبدأ من 254 دولار أمريكي أي ما يعادل في مصر 3999  جنيه مصريا، ويتوفر الهاتف في لونين فقط هم الأزرق والرمادي.

ويأتي هاتف POCO X3 NFC، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 2400x بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتزا في الثانية، كما يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 732G، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت.

ويمتلك هاتف POCO X3 NFC، كاميرا خلفية رباعية ضمن إعداد دائري، الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واحدة بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5160 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويشحن الهاتف من 0 إلى 62 % في غصون 30 دقيقة، ومن 0 إلى 100 % خلال 65 دقيقة.
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