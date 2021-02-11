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تكنولوجيا

شاومي تعلن قائمة بهواتف ستحصل على تحديث MIUI 12.5 الداعمة لأندرويد 11

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:02 ص
تحديث MIUI 12.5
تحديث MIUI 12.5
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن خططها لإطلاق تحديث واجهة MIUI 12.5، لهواتفها الذكية بالأسواق العالمية، التي من المقرر أن تصل للمستخدمين اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أوضحت عملاقة التقنية الصينية أن تحديث واجهة المستخدم MIUI 12.5، سيصل إلى مجموعة من هواتف ريدمي وشاومي خلال الفترة القادمة، حيث ستحصل الدفعة الأولى على تحديث واجهة المستخدم في السواق العالمية في شهرة أبريل أو مايو.

وتأتي واجهة المستخدم MIUI 12.5، مع تجديد كامل لواجهة المستخدم للنظام مما قلل من استخدام وحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى بنسبة أقل 22%، مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 15%، دون أن تقل دقة وجودة عرض الجرافيك.

ومن بين الهواتف التي ستحصل على تحديث MIUI 12.5، في المرحلة الأولى بدءا من الربع الثاني من 2021:

Mi 11
Mi 10T
Mi 10T Pro
Mi 10
Mi 10 Pro

وللمرحلة الثانية، ستحصل قائمة الهواتف التالية على تحديث MIUI 12.5 في نهاية الربع الثاني من 2021:

Mi 10 Lite 5G
Mi 10T Lite
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10
Mi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9S
Redmi Note 9
Redmi Note 8 Pro
Redmi 9
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