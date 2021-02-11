شاومي تعلن قائمة بهواتف ستحصل على تحديث MIUI 12.5 الداعمة لأندرويد 11

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن خططها لإطلاق تحديث واجهة MIUI 12.5، لهواتفها الذكية بالأسواق العالمية، التي من المقرر أن تصل للمستخدمين اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أوضحت عملاقة التقنية الصينية أن تحديث واجهة المستخدم MIUI 12.5، سيصل إلى مجموعة من هواتف ريدمي وشاومي خلال الفترة القادمة، حيث ستحصل الدفعة الأولى على تحديث واجهة المستخدم في السواق العالمية في شهرة أبريل أو مايو.





وتأتي واجهة المستخدم MIUI 12.5، مع تجديد كامل لواجهة المستخدم للنظام مما قلل من استخدام وحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى بنسبة أقل 22%، مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 15%، دون أن تقل دقة وجودة عرض الجرافيك.





ومن بين الهواتف التي ستحصل على تحديث MIUI 12.5، في المرحلة الأولى بدءا من الربع الثاني من 2021:





Mi 11

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10

Mi 10 Pro





وللمرحلة الثانية، ستحصل قائمة الهواتف التالية على تحديث MIUI 12.5 في نهاية الربع الثاني من 2021:





Mi 10 Lite 5G

Mi 10T Lite

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9