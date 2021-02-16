بإمكانات مميزة وسعر رخيص.. مواصفات هاتف iPhone SE Plus

كشفت تقارير أن هاتف iPhone SE Plus القادم من شركة آبل الأمريكية، والذى تطلقه الشركة ضمن فئة الهواتف المتوسطة التى تأتى بإمكانات جيدة وسعر رخيص، سيشبه تصميم هاتف iPhone 11 .





وبحسب موقع Gizmochina فإن إطلاق هاتف iPhone SE Plus بتصميم iPhone 11 سيشكل مفاجآة كبيرة من الشركة نظرا للأن تصميم هواتف آيفون 11 يفضلها المستخدمون، حيث مازالت الهواتف على قائمة الهواتف الأكثر مبيعا من آبل.





وسيأتى هاتف iPhone SE Plus سياتى قياس 6.1 بوصة، من نوع LCD ، مع نوتش بحجم أصغر، وكاميرا أمامية ل FaceTime بدقة 7 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة Touch ID ، مثبت على جانب الهاتف.





ومن المتوقع أن يحقق هاتف iPhone SE Plus مبيعات كبيرة نظرا لاحتوائه على شاشة كبيرة تنافس هاتف iPhone SE الذى صدر العام الماضى حيث أتى بشاشة قياس 4.7 بوصة ، من نوع LCD ، وهى شاشة صغيرة جدا اشتكى منها عدد كبير من المستخدمين.





وسيحتوى هاتف iPhone SE Plus على ميزات كاميرا تشمل ستة تأثيرات ضوئية للصورة وتثبيت بصري للصورة، حيث سيكون تصنيفها IP67 ، حيث ستكون الكاميرا الخلفية عبارة عن كاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما سيتوفر بالوان الأبيض والأسود والأحمر.





وسيعمل هاتف iPhone SE Plus بمعالج من نوع A14 Bionic ، 5 نانو متر ، وهو نفس المعالج الذى جاء فى سلسلة هواتف آيفون 12 ، مع نسختى مساحة داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، ومن المحتمل أن لا يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .





وسيبلغ سعر هاتف iPhone SE Plus حوالى 499 دولار أمريكى أى ما يعادل 7850 جنيه مصرى، كما أن الهاتف سيكون مقاوما للمياه، حيث يستطيع أن يصمد حتى 30 دقيقة.







