ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط تواصل إصدار تقاريرها عن اّراء المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد المصري

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:16 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن آراء عددًا من التقارير الدولية حول أداء الاقتصاد المصري في ظل تبعات فيروس كوفيد – 19 وذلك في إطار حرص الوزارة علي متابعة اّراء المؤسسات الدولية في الأداء الاقتصادي لمصر.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تحرص علي متابعة اّراء المؤسسات الاقتصادية المختلفة حول العالم في أداء الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الظروف التي يواجهها العالم حاليًا لفيروس كورونا، مشيرة إلي رأي معهد التمويل الدولي، والذي أوضح أن مصر تكيفت جيدًا مع تبعات فيروس كورونا بدعم من الاستجابة بفاعلية فى الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية.

واستعرضت د.هالة السعيد كذلك إشادة صندوق النقد الدولى  بسياسات البنك المركزى والحكومة المصرية موضحة أن الصندوق أشار في تقريره أن مصر قامت بخطوات جيدة تتضمن التوسع فى توفير الدعم الاجتماعى، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف.

وأوضح تقرير معهد التمويل الدولي أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تفادت الانكماش فى 2020، حيث توقع المعهد أن يكون النمو مدعومًا بالسياسات المالية والنقدية المناسبة، والتقدم فى الإصلاحات قبل الجائحة، وأكد التقرير أن الإغلاق الجزئى والقيود الأخرى ربما يكون لها أثر اقتصادي اقل تحديدًا، خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي، مع إيجاد المستهلكين والشركات طرق للتكيف والاستفادة من التطور الكبير فى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

وأضاف تقرير المعهد أن موقف السياسة النقدية مناسب، وأن هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بناءًا على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلًا عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضي، وأن القطاع البنكى تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا.

وحول توقعات معهد التمويل الدولى لمؤشرات الاقتصاد المصري، توقع أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد 4.7% في 2022 ليرتفع إلي 5.1% في 2024.

كما لفت التقرير إلي توسعات السلطات لبرنامجها للحماية الاجتماعية، مع التركيز على معالجة حالة الطوارىء الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر توسيع برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعى والسياحي، وتأجيل الضرئب على الأرباح الرأسمالية لحين اشعار آخر. 

وأشاد المعهد في تقريره بالتطور فى مجال التحول الرقمي حيث قد يؤدى لتحسن التافسية وزيادة انتاجية العمالة ورأس المال، حيث أن الجائحة رفعت الطلب على التجارة الالكترونية، وأن مصر أحرزت تقدمًا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر ضخ استثمارات كبيرة فى إعادة بناء السعات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديات البنية التحتية ، بالإضافة إلي أن رؤية مصر 2030 تشمل كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحول رقمي فى التعليم والصحة والخدمات الحكومية الأخري.

ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي فقد تضمن نصيحة للحكومة المصرية بالابقاء على هذا الدعم مع تحديد الأولويات، حيث أن الإصلاحات الاقتصادية هى التى جعلت مصر أقوى فى مواجهة أزمة كورونا، كما أكد الصندوق استمراره مع الحكومة المصرية فى تحمل الأزمات فى المستقبل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المالية: أداء اقتصاد مصر فاق التوقعات رغم كورونا بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية

مدبولي: إصدار الصكوك السيادية يسهم في جذب المستثمرين المهتمين بمبادئ الشريعة الإسلامية

وزير المالية بعد استكمال مراجعة النقد الدولي: شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري

بعد استكمال "النقد الدولى" للمراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي.. المالية: ماضون فى الإصلاحات الهيكلية المتوازنة..والارتقاء بمعيشة المواطنين

أعلى معدل نمو وأفضل عملة.. تفاصيل إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري

هيرميس: الاقتصاد المصري يدخل 2021 على أرض صلبة رغم تداعيات جائحة كورونا

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

خراب بيوت الغلابة.. شوبير يهاجم قرار تأجيل مسابقات الناشئين والشباب

كيف أركز في الصلاة وأتخلص من التفكير بأشياء أخرى؟ الإفتاء تجيب

طارق شوقي : إضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور