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أخبار العالم

وزير داخلية البحرين يلتقي السفير الفرنسي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:21 م
وزير داخلية البحرين
وزير داخلية البحرين
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أمينة الدسوقي

استقبل الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم، جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.


وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وكان قد كشف ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني أنه ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير نظام التعليم الفني والمهني في مملكة البحرين، باعتبار تخصصاته ضمن الأكثر طلبًا في سوق العمل، سيتم قريبًا بالتعاون مع مؤسسة «فاب لاب البحرين» إطلاق مشروع «التصنيع المتنقل».


وأوضح وزير التعليم البحريني وفقا لصحيفة الأيام أن المشروع يهدف إلى رفع وعي طلبة التعليم الفني والمهني بأهمية الإنتاج الإبداعي، والتعريف بالإمكانيات التي توفرها تقنية التصنيع الرقمي ومبادئ النمذجة الأولية وإمكانياتها في إثارة حس الابتكار.

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