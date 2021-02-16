وزير داخلية البحرين يلتقي السفير الفرنسي

استقبل الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم، جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.





وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



