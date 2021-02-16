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أخبار العالم

بسبب الطقس السيئ.. الأردن يدرس تحويل المدارس إلى مراكز إيواء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:15 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلن وزير التربية والتعليم الأردني، الدكتور تيسير النعيمي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قد تلجأ لتحويل المدارس إلى مراكز إيواء خلال الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد.

وقال النعيمي في تصريحات نقلتها وكالة "عمون" إنه طالب مدراء التربية بالاستعداد لفتح المدارس المخصصة كمراكز إيواء خلال الحالة الجوية السائدة بالتنسيق مع الحكام الإداريين.

وكشف النعيمي عن تعليق دوام جميع المدارس في الأردن يومي الأربعاء والخميس؛ بسبب الظروف الجوية والتحول للتعليم عن بُعد.

وذكرت وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر حسابها على موقع "تويتر": "نظرا للظروف الجويَّة المتوقعة لليومين المُقبلين، وحفاظًا على سلامة الطَّلبة والمعلِّمين، قرَّر وزير التَّربية والتَّعليم تيسير النعيمي تعليق دوام المدارس جميعها في كافَّة السلطات التعليميَّة، والتحوُّل إلى التعليم عن بُعد ليومي الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير 2021".

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية و"طقس العرب"، اشتداد المنخفض الجوي وتعمقه ليل الأربعاء، الذي سيشهد تساقطا "منتظما" للثلوج فوق المرتفعات التي يصل ارتفاعها لقرابة 800 متر فوق سطح البحر.

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