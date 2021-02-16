الخشت يكشف تفاصيل تطوير المعهد القومي للأورام وطوارئ قصر العيني ..فيديو

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تشهد أكبر تطوير للقطاع الطبي في تاريخها، وعلى رأسها المعهد القومي للأورام، وتكلفة التطوير وصلت لـ 150 مليون جنيه، حيث تم إصلاح جميع التلفيات الناجمة عن الانفجار الذي حدث في أغسطس 2019.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "تم تطوير الجوانب الإنشائية، وتحديث النظام الإداري للتعامل مع المرضى والتطوير شمل الواجهات، وتم توحيد الواجهات للمباني، وتمت زيادة منافذ الدخول لمعهد الأورام لمنع التزاحم".





وتابع رئيس جامعة القاهرة "تم فصل مدخل الطوارئ للمعهد، واستحداث مسارات داخل معهد الأورام تربط بين أجزاء المعهد".





وأكد رئيس جامعة القاهرة "إعادة تاهيل 7 أدوار في المبنى الشمالي وتأهيل المساعد وأجهزة التكييف وإنشاء منظومة للحماية المدنية، كما تم استحداث منطقتين للانتظار واحدة خارجية".

وفي سياق متصل، قال رئيس جامعة القاهرة إنه تم إنشاء أكبر مستشفى للاستقبال والطوارئ في الشرق الأوسط بقصر العيني، وتم جلب أجهزة بـ 100 مليون جنيه على أعلى مستوى، ومقامة على 7 آلاف متر وإدارة المستشفى إلكترونية بشكل كامل.