من سيارتها.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .





وظهرت ياسمين صبرى، في الصورة من سيارتها بإطلالة جذابه مما لفت انتباه متابعيها.



