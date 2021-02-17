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فن

من سيارتها.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:34 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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ندى فكري
نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام . 

وظهرت ياسمين صبرى، في الصورة من سيارتها بإطلالة جذابه مما لفت انتباه متابعيها.

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية".
من سيارتها.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة
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