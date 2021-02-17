بسبب الأمطار.. عمود إنارة يتسبب في صعق ماشية بشبين القناطر

تسبب ماس كهربائي في عامود إنارة بقرية نوى بشبين القناطر في صعق جاموسة ما أدى إلى نفوقها في الحال أثناء سيرها بجوار العامود وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.









وعلى الفور تم إخطار إدارة الكهرباء التي فصلت التيار الكهربائي عن القرية بالكامل وتم اخطار الادارة البيطرية لاتخاذ اللازم نحو الماشية المتوفاة.





من جانبها أعادت أجهزة محافظة القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها فتح طريق الكورنيش الفلل - كفر الجزار، بعد إغلاقه عقب سقوط شجرة بسبب سوء الأحوال الجوية دون وقوع إصابات.





ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها بسرعة إزالة الشجرة وآثارها وإعادة الطريق إلى طبيعته.





من ناحية اخرى تسببت الرياح الشديدة التي تتعرض لها المحافظة وصاحبها سقوط متقطع للأمطار في سقوط عامود إنارة أمام مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة دون إصابات أو خسار في الأراوح أو الممتلكات وانتقل مجلس المدينة وتم رفع العامود والتواصل مع الكهرباء لاتخاذ اللازم.





وكانت محافظة القليوبية قد شهدت اليوم سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالمحافظة صاحبها نشاط كبير بحركة الرياح مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار.





فيما تابع رؤساء المدن بمحافظة القليوبية أعمال تطهير بالوعات تصريف الأمطار فى عدد من مدن ومراكز وأحياء المحافظة وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.





وقام اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال تصريف المياه فى غرف تصريف الأمطار على الطريق الزراعي السريع.

كما تابع أعمال تسليك البلاعات فى الشوارع الرئيسية بالحى فى الوقت الذى تواجد فيه عمال النظافة لرفع المخلفات حتى لا تؤدي إلى إنسداد الغرف.





وفى طوخ قامت أطقم الطوارئ وسيارات كسح المياه التابعة لمجلس المدينة برئاسة بسحب مياه الأمطار من أمام الأنفاق فيما قام قسم النظافة بالمجلس برفع المخلفات وتنظيف فتحات تصريف المياه داخل نفق الشهيد محمد جمال الاكشر بمدينة طوخ مع استمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمجلس بمتابعة الحالة العامة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.





وتابع اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر بالإشتراك مع فرع مياه الشرب والصرف الصحى حملة لتطهير جميع غرف مياه الصرف لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة واستيعابها.





وقال رئيس المدينة إنه تم الاستعداد لسقوط أمطار غزيرة مرتقبة في الأيام المقبلة حيث تم تطهير كافة غرف الصرف فضلا عن تهذيب الأشجار لمنع سقوط أغصانها المواطنين وحمايتهم أضرار شدة الرياح والعواصف واصلاح صيانة الأسلاك الكهربائية.