مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة سميرة سعيد ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير.





تألقت سميرة سعيد ، في الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية وذا أكمام طويلة باللون الأسود، ولكنه أتسم بأنه مصنوع من الجلد الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.





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وانتعلت سميرة سعيد، حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات و الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، ولفتت الأنظار بساعة يد قيمة من الماركة العالمية ROLEX.





تميزت ساعة سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير بأنها مصنوعة من الذهب عيار 18 كما تحتوي على 31 جوهرة، وقد بلغ سعرها 37000 دولار أمريكي.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سميرة سعيد على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



