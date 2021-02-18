هجوم وانتقادات وسط تألق مذهل .. القصة كاملة لحرب التصريحات بين أحمد بلال ومصطفى محمد .. فيديو

ووصف أحمد بلال إمكانيات البلدوزر مصطفى محمد " بالضعيفة فنيا" ولا يصلح لمنتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري، وزادت الِأمور سخونة بين الطرفين في عز تألق المهاجم الشاب الحاصل على لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مع فريقه التركي.

ويرصد صدى البلد قصة تصريحات نجم الأهلي السابق أحمد بلال والرد عليها من مصطفى محمد مهاجم الزمالك داخل الملعب مع القلعة البيضاء أو مع فريقه الجديد جالاتا سراي التركي .





وكان أحمد بلال انتقد الصاعد مصطفى محمد نجم نادي الزمالك، والمعار إلي جالاتا سراي ، علي أدائه الفني، قائلا في تصريحات موجه لجمهور نادي الزمالك: " وضعوا مصطفي محمد تحت ضغط بإعتباره نجم للفريق، وهذا ما أدي الي إنخفاض مستواه الفني وهو ليس كذلك".





وأضاف بلال: " الجماهير حولوا الأمر إلي معركة بيني وبين مصطفي محمد، ومع ذلك لن أتراجع عن تصريحاتي ، أنا أفضل من مصطفي محمد ولا يوجد وجه مقارنة بيننا".





وأتى الرد من خلال مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، في الملعب عن طريق التسجيل هدف في فنربخشه في ديربي تركيا، في المباراة التي أقيمت يوم السبتالماضي ،فى إطار منافسات الدوري التركي، وسجله في الدقيقة 54 وقاد فريقه لتحقيق صدارة الدوري الممتاز.





وقال أحمد بلال بتصريحات جديدة في ملعب "أون تايم سبورتس" : "أنه لا يتابع مصطفي محمد المعار إلي جالاتا سراي، وعلم أنه سجل هدف جميل، ولكنه لم يشاهده معللا بجملة "احنا مش فاضيين للدوري التركي".