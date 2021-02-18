كدا كتير.. أول تعليق من زوجة الشرنوبي على مشهد "بودة ومروة"





وعلقت راندا على مشهد (بودة ومروة ) قائلة: "اية الشر ده...مش كدة و الله ..كده كتيير".





ويشارك الشرنوبي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.





كان الفنان محمد الشرنوبي قد رفض الرد على ما تم تداوله من صورة لمؤهل الإعدادية الخاص به، وفضلت زوجته تجاهل الأمر.





وأحيا محمد الشرنوبي قبل أيام حفل عيد الحب على مسرح الزمالك، وسط حضور جماهيري حافل.





نشرت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي، صورة جديدة من مشهد لمسلسل لؤلؤ لزوجها محمد الشرنوبي عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".