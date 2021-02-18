ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

قتل 40 فتاة.. قصة السفاح الأمريكي الوسيم الذي تعاطفت معه الفتيات

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:14 ص
تيد بندى، سفاح أمريكي
تيد بندى، سفاح أمريكي
Advertisements
هاجر إبراهيم
أصبح ثيودور روبرت بندى، الشهير باسم تيد بندى، واحدا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل فى التاريخ الأمريكي، حيث أستمرت مدة القبض عليه حتى تم إعدامه عام 1989.

و قام تيد بالعديد من الجرائم من قتل وإغتصاب وتهشيبم رؤوس ضحايا، ولكن الغريب أن الجدل لم يكن بسبب جرائمه المروعة، بل كان السبب الرئيسي هو تعاطف السيدات والفتيات معه، كما لو كان مطرب أو ممثلا رومانسيا وسيما.

 وكان "تيد بندي" يستدرج ضحاياه من الفتيات المراهقات، اللاتي كانت أعمارهن تتراوح من 18 إلى 22 سنة، حيث كان يتظاهر بأنه رجل شرطة يعرض عليهن المساعدة لتوصيلهن، وأحيانا كان يتظاهر بالإصابة أو الإعاقة، ويصطاد ضحاياه من المناسبات الاجتماعية.

وكانت أول جرائمه عام 1974، عندما عثرت الشرطة على جثة "ليندا" طالبة بكلية القانون جامعة واشنطن، حيث استيقظت زميلتها صباحا وعندما دخلت غرفتها لم تجدها، فظنت أنها ربما قضت ليلتها خارج المنزل، وبفحص غرفتها وجدوا بقع دماء على سريرها فايقنوا أنهم أمام جريمة خطف.

ولم يكن تيد سجينًا مثاليًا فقد حاول الهرب أكثر من مرة، فأثناء نقله إلى سجن آخر قفز من سيارة الشرطة واستطاع الفرار لثلاثة أيام لكن قبض عليه مرة أخرى. كما أنه فى إحدى المحاولات حفر فتحةً مربعة في سقف زنزانته، وقفز منها إلى مدخل السجن الرئيسي وخرج من الباب الرئيسي في لحظة غفلة من الحارس ولم يقبض عليه وقام ب 3 جرائم قتل جديدة.

و قبضت عليه الشرطة مرة ثالثة، لكن هذه المرة كان الحكم النهائي بالإعدام ينتظره، فقد وجدت المحكمة أنه مذنب في قرابة الـ40 جريمة قتل، لأن تيد استطاع أن يجند العديد من المحامين لإثبات أنه يعاني من اضطراب نفسي، لكن فشلت كافة محاولاتهم.

زاد من صعوبة تنفيذ حكم الإعدام سريعًا أن تيد قد حصل على آلاف الرسائل، ليست رسائل تهديد أو سب، بل رسائل إعجاب وتعاطف من النساء على اختلاف مراحلهن العمرية. حتى أنه تزوج من كارول آن بون، إحدى معجباته، وأنجب منها طفلة في محبسه بعد عامين من صدور حكم الإعدام ضده.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 50 عاما .. فك شيفرة رسالة "السفاح زودياك" الغامضة متضمنة 340 رمزا.. فيديو

أقرَّ بقتل 9 أشخاص.. سفاح نساء يبحث عن عروس ليتزوجها قبل إعدامه في اليابان.. تفاصيل

المفتي: أوافق على إعدام المتهمين بهذه الشروط

قتلها وانتحر.. شاب إيراني يتخلص من حبيبته لانفصالها عنه

بعد ظهور صورته في جمال الحريم وسخرية الجمهور.. تعرف على أشهر مجرم مختل في التاريخ

بمساعدة بناتها .. سيدة تخصصت في سرقة وقتل الرجال على مدار 6 سنوات

ترشيحاتنا

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

قرار جديد من موسيماني قبل سفر الأهلي لتنزانيا

وزير التعليم يكشف سبب تعديل نظام جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

بعد نجاته من حادث أليم.. الجمهور يبحث عن عمرو أديب

سعر الذهب اليوم الخميس 17 فبراير 2020

كدا كتير.. أول تعليق من زوجة الشرنوبي على مشهد "بودة ومروة"

Advertisements

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات.. الحكومة ترد

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور