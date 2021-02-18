من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

حادث عمرو أديب لم يكون الأول من نوعه لسيارات رينج روفر مع المشاهير في مصر، بل سبقه عمرو زكي عام 2019 بحادث كاد يودي بحياته على طريق الساحل الشمالي، أدى إلى تهشم السيارة بالكامل.









رنج روفر هي إحدى السيارات البريطانية الفارهة، والمعروفة بأعلى درجات الأمان، والتي تشتهر أيضا بأنها سيارة المشاهير ومعروفة بحجمها الضخم وقوة محركها ودفعها الرباعي وقوتها في تجاوز التضاريس الصعبة.









تعرض لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي لحادث مروع أثناء قيادته للسيارة رينج روفر سبورت range rover sport سبورت بمحرك 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات و قوة المحرك 340 حصانا، وقوة عزم 450 نيوتن/متر هذه الأرقام تشير إلى محرك بريطاني جبار، وبها العديد من عوامل الأمان منها ABS وهو نظام مطور والذي يجعل السيارة لا تقوم بالزحف عندما يقوم السائق بالضغط بقوة على دواسة الفرامل.







سيارة عمرو زكي رينج روفر سبورت range rover sport بها نظام EBD والذي يقوم بتوزيع الفرامل إلكترونيا، مما يعزز ثباتا واتزانا أكثر للسيارة مهما كانت الحمولة ومزودة أيضا بـ مساعد فرامل BA الذي يعطي السيارة أقصى قوة كبح، لحظة الضغط على المكابح ومعززة بنظام DSC ففي حالة الطوارئ يعجل هذا النظام من استجابة السيارة للوقوف في أقل فترة زمنية ممكنة ويثبتها مما يجعلها أقل عرضة للانقلاب.







رينج روفر سبورت range rover sport بها 10 اير باج لحماية السائق والركاب وتقوم بالفتح مباشرة في حالة الاصطدام موزعة في الأمام والمقاعد لحماية رقبة السائق والراكب الأمامي، وبها أيضا نظام تنبية ضد الاصطدام، فتقوم بالتنبيه حين خروجها من المسار أو انحرافها أو قبل الاصطدام تقوم بإحداث اهتزازات في حزام الأمان وبها نظام لمراقبة الإطارات ويتابع الضغط وتنبيه السائق حين حدوث أي مشاكل في الإطارات وبها كاميرا 360 درجة، مما يعني أنها تمتاز بأعلى درجات الأمان.









وتعرض أيضا عمرو أديب لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة عندما كان يستقل سيارته رينج روفر فوج range rover vogue، وهي تعتبر من أفخم السيارات طراز SUV على مستوى العالم، وتأتي بمحرك 3000 سي سي 6 سلندر بقوة تصل إلى 360 حصانا والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك من 8 سرعات وتعمل بنظام الدفع الرباعي.











سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue تأتي بالكثير من أنظمة الأمان أيضا مثل سيارة عمرو زكي ينج روفر سبورت range rover sport، في مقدمتها نظام متكامل للوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS مانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا وESP للتوازن الإلكتروني، هذه الأنظمة بالفعل كانت بمثابة طوق النجاة في حوادث السير وساهمت بشكل كبير في إنقاذ حياة لاعب كرة القدم عمرو زكي والإعلامي عمرو أديب بعد إرادة المولى سبحانه وتعالى.

