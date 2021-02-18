ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:34 م
مشاهير نجوا بأعجوبة
مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر
Advertisements
اشرف عطية
حادث عمرو أديب لم يكون الأول من نوعه لسيارات رينج روفر مع المشاهير في مصر، بل سبقه عمرو زكي عام 2019 بحادث كاد يودي بحياته على طريق الساحل الشمالي، أدى إلى تهشم السيارة بالكامل.


 رنج روفر هي إحدى السيارات البريطانية الفارهة، والمعروفة بأعلى درجات الأمان، والتي تشتهر أيضا بأنها سيارة المشاهير ومعروفة بحجمها الضخم وقوة محركها ودفعها الرباعي وقوتها في تجاوز التضاريس الصعبة.


تعرض لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي لحادث مروع أثناء قيادته للسيارة رينج روفر سبورت range rover sport سبورت بمحرك 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات و قوة المحرك 340 حصانا، وقوة عزم 450 نيوتن/متر هذه الأرقام تشير إلى محرك بريطاني جبار، وبها العديد من عوامل الأمان منها ABS وهو نظام مطور والذي يجعل السيارة لا تقوم بالزحف عندما يقوم السائق بالضغط بقوة على دواسة الفرامل.

سيارة عمرو زكي رينج روفر سبورت range rover sport بها نظام EBD والذي يقوم بتوزيع الفرامل إلكترونيا، مما يعزز ثباتا واتزانا أكثر للسيارة مهما كانت الحمولة ومزودة أيضا بـ مساعد فرامل BA الذي يعطي السيارة أقصى قوة كبح، لحظة الضغط على المكابح ومعززة بنظام DSC ففي حالة الطوارئ يعجل هذا النظام من استجابة السيارة للوقوف في أقل فترة زمنية ممكنة ويثبتها مما يجعلها أقل عرضة للانقلاب.


رينج روفر سبورت range rover sport بها 10 اير باج لحماية السائق والركاب وتقوم بالفتح مباشرة في حالة الاصطدام موزعة في الأمام والمقاعد لحماية رقبة السائق والراكب الأمامي، وبها أيضا نظام تنبية ضد الاصطدام، فتقوم بالتنبيه حين خروجها من المسار أو انحرافها أو قبل الاصطدام تقوم بإحداث اهتزازات في حزام الأمان وبها نظام لمراقبة الإطارات ويتابع الضغط وتنبيه السائق حين حدوث أي مشاكل في الإطارات وبها كاميرا 360 درجة، مما يعني أنها تمتاز بأعلى درجات الأمان.


وتعرض أيضا عمرو أديب لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة عندما كان يستقل سيارته رينج روفر فوج  range rover vogue، وهي تعتبر من أفخم السيارات طراز SUV على مستوى العالم، وتأتي بمحرك 3000 سي سي 6 سلندر بقوة تصل إلى 360 حصانا والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك من 8 سرعات وتعمل بنظام الدفع الرباعي.


سيارة عمرو أديب رينج روفر فوج range rover vogue تأتي بالكثير من أنظمة الأمان أيضا مثل سيارة عمرو زكي ينج روفر سبورت range rover sport، في مقدمتها نظام متكامل للوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS مانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا وESP للتوازن الإلكتروني، هذه الأنظمة بالفعل كانت بمثابة طوق النجاة في حوادث السير وساهمت بشكل كبير في إنقاذ حياة لاعب كرة القدم عمرو زكي والإعلامي عمرو أديب بعد إرادة المولى سبحانه وتعالى. 
من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور
من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور
من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور
من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور
من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور
من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور
من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لاندروفر تختبر رنج روفر الجيل الجديد قبل طرحة رسميا.. صور

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

منافسة بين سيارات الدفع الرباعي والـ SUV لتخطي الطرق الصحراوية.. فيديو

تعرف على سيارات لاند روفر القديمة وتقنياتها المذهلة.. صور

شاهد.. اختبار السيارة لاند روفر رنج روفر 2022

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الخميس 17 فبراير 2020

ضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.. مراهقة تلقى حتفها على يد حبيبها السابق

وزير التعليم يكشف سبب تعديل نظام جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

شوبير يعلن بشرى سارة بعد اعتراض الأندية على تحمل مسحات كورونا

أضرار زيت الزيتون على الريق

الأرصاد تعلن عن آخر يوم فى موجة الطقس السيئ.. فيديو

Advertisements

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات.. الحكومة ترد

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور