رانج روفر تحتفل بوصول مبيعاتها إلى المليون

احتفلت لاند روفر ببيعها سيارة رانج روفر سبورت المليون ، والتي تم بيعها في ديسمبر 2020 ، وتم ذلك عبر فيلم تكريمي يسلط الضوء على بعض المحطات المشهورة الي مرت بها هذه السيارة خلال 15 عاما.



ومن المعروف أن هذه السيارات انطلقت عام 2005 ، ومع دخول الجيل الثاني بشكل مذهل إلى مدينة نيويورك وذلك في عام 2013



وحققت السيارة رقم قياسيا في سنة إطلاقها على مسار تسلق الجبال، ومن هنا تم إطلاق عليها عابرة الصحراء ،أما في عام 2018 كانت هذه السيارة أول سيارة تقطع السلم المؤلف من 999 درجة .



أما عام 2020 تم تحسين سيارة رانج روفر عن طريق إضافة محرك ديزل جديد سداسي الإسطوانات مع التكنولوجيا الهجينة ، وتم طرح إصدارات خاصة جديدة إلى جانب مجموعة نقل الحركة الهجية القابلة للشحن .



وتعتبر سيارة رانج روفر هي سيارة دفع رباعي رياضية الاستخدام كبيرة وفارهة، من إنتاج الصانع البريطاني لاند روفر التابع لمجموعة جاجوار لاند روفر المملوكة من قبل شركة تاتا موتورز الهندية.وصل هذا الطراز الذي أطلق في 1970 إلى جيله الرابع الآن.



