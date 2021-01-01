أسعار ومواصفات رانج روفر هايبرد وسبورت في السوق المصري

في الفترة الأخيرة ظهرت عدد من سيارات الهايبرد الجديد المقدمة من وكيل هايبرد في مصر ، وجاءت في طرازات رانج روفر هايبرد المتوفرة في مصر بمحركات بنزين تقليدية ، مع وجود محرك كهربائي من اجل تقليل استهلاك الوقود ، والمحافظة على البيئة .
واكد وكيل رانج روفر الهايبرد في مصر أنه سيتم توفير موديل رانج روفر سبورت بجانب هذ الموديل للراغبين في الشراء .
وتستمد رنج روفر سبورت قوتها من محرك بنزيني رباعي الأسطوانات ، سعته 2.0 لتر ، وهو قادر على توليد قوة 404 حصان ، والسبب هو الاعتماد على نظام الدفع الرباعي ، كما تنقل قوة المحرك إلى العجلات الاربعة عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات ،
بحيث تستطيع رينج روفر سبورت الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.3 ثوان، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 209 كم/س.
ومن المعروف أن تتمتع سيارات رنج روف تتمتع بتاريخ روفر بتاريخ عريق وتمتد جذوره إلى عشرات السنين.
كما استمرت أيقونة الدفع الرباعي في أجيال متتابعة وإصدارات كثيرة، للملاءمة مع طبيعة كل زمن تتواجد فيه والأذواق المختلفة للعملاء.
وجاءت أسعار الموديلات على النحو التالي
رانج روفر سبورت هايبرد بسعر 2 مليون و390 ألف جنيه
رانج روفر هايبرد بسعر 2 مليون و890 ألف جنيه بمصر
واكد وكيل رانج روفر الهايبرد في مصر أنه سيتم توفير موديل رانج روفر سبورت بجانب هذ الموديل للراغبين في الشراء .
وتستمد رنج روفر سبورت قوتها من محرك بنزيني رباعي الأسطوانات ، سعته 2.0 لتر ، وهو قادر على توليد قوة 404 حصان ، والسبب هو الاعتماد على نظام الدفع الرباعي ، كما تنقل قوة المحرك إلى العجلات الاربعة عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات ،
بحيث تستطيع رينج روفر سبورت الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.3 ثوان، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 209 كم/س.
ومن المعروف أن تتمتع سيارات رنج روف تتمتع بتاريخ روفر بتاريخ عريق وتمتد جذوره إلى عشرات السنين.
كما استمرت أيقونة الدفع الرباعي في أجيال متتابعة وإصدارات كثيرة، للملاءمة مع طبيعة كل زمن تتواجد فيه والأذواق المختلفة للعملاء.
وجاءت أسعار الموديلات على النحو التالي
رانج روفر سبورت هايبرد بسعر 2 مليون و390 ألف جنيه
رانج روفر هايبرد بسعر 2 مليون و890 ألف جنيه بمصر