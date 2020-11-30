ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات رنج روفر SV 2020 المصفحة.. صور

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:11 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
قامت شركة كلاسين لتعديل السيارة بالكشف على رنج روفر  SVأوتوبيوجرافي 2020 ، وحولتها إلى سيارة ليموزين مصفحة ، ويبلغ سعرها القياسي حوالي 240.000 دولار  أي مايعادل 900.00 إلا أن النسخة المصفحة يبلغ سعرها 1.3 مليون دولار تشمل على الضريبة القيمة المضافة .

وهذا الفارق الكبير في السعر  تم ترجمته بتحويلها لسيارة فريدة من نوعها ، حيث انها سيارة فريدة من نوعها ، وتتميز حماية مدرعة في كل مكان بما في ذلك الزجاج المضاد للرصاص ، ووالمفصلات المعززة ، وممتصات صدمات جديدة تساعد على التعامل مع الوزن الزائد والفرامل المتطورة.

وتتميز السيارة بمصابيح ستروب ، وصفارة إنذار ، وجدار فاصل داخلي يفصل السائق عن مقصورة الركاب الخلفية ، وعازل صوت عالي الجودة ، ونظام وسائط متعددة ، بالإضافة إلى نظام اتصال داخلي ، وصندوق تبريد ،  ومخرج طواري كنا تحصل على جميع المزايا والتنقيات التي توفرها رنج روفر svأوتو بيورجرافي القياسية .

ولاتزال الـ SUV المصفحة تستمد قوتها من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 5 لتر والذي يولد قوة 557 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران المستخدم في النسخة القياسية.

وتعمل علامة لاند روفر على تصنيع نسخة كهربائية بالكامل لها من طراز رنج روفر الجديد ، وذكرت مجلة اوتو كار أن جاكوار لاند روفر تعمل على تطوير وإنتاج نسخة كهربائية كاملة من رنج روفر قبل أن تركد ذلك مع إرجاء الإعلان عنها حتى موعد الكشف عن طراز xj

كما قررت جاكوار  الإعلان عن طراز رنج روفر الكهربائي  في التوقيت ذاته مع جاكوار  XJالكهربائية الجديدة كليًا وذلك بسبب بناءهما على نفس المنصة.

وعلى الجانب الاخر كشف ادريان مارديل المدير المالي لعلامة لاند روفر أن جاكوار  عدلت خطتها  لتأجيل الاعلان عن السيارتين إلى أكتوبر أو نوفمبر بد من الخطة الموضوعة للإعلان عنهما في سبتمبر








Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جاجوار تخفض سعر طرازها الشهير إكس إي

جاجوار تبهر معجبيها بسيارة فاخرة ..صور

لاندروفر رنج روفر تكشف عن الجيل القادم بعجلات طويلة

بـ3 محركات.. إقبال كبير على شراء جي إم سي الكهربائية بالولايات المتحدة

بيبى ديفيندر 2021 أحدث الطرازات الجديدة من لاند روفر .. صور

لاند روفر ديسكفري .. تتألق بعدة تعديلات قوية..صور

ترشيحاتنا

أهنئ الأحمر بالتتويج الأفريقي.. رئيس الزمالك يعلن ترحيبه بعودة العلاقات مع الأهلي

أيمن يونس بعد تعيين لجنة لإدارة الزمالك: فرقة الكرة أهم أولوياتنا

غدا.. تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والورش

زعيم تيجراي: مازلنا نقاتل بالقرب من ميكيلي عاصمة الإقليم

الاعلى للآثار يحيل واقعة تصوير فتاة بملابس فرعونية الى النيابة

أخبار الرياضة.. ماذا قال شيكابالا لـ أمير مرتضي بعد رحيله عن الزمالك؟.. وقف جميع الأنشطة الرياضية في نادي سموحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر

التحرير ده ولا أوروبا.. 30 صورة تكشف روعة الميدان بعد تطويره.. لن تصدق عينيك

بعد 35 عامًا.. مطربة شهيرة تنجح في إنقاذ فيل من مأساة كبرى.. فيديو