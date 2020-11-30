مواصفات رنج روفر SV 2020 المصفحة.. صور

وعلى الجانب الاخر كشف ادريان مارديل المدير المالي لعلامة لاند روفر أن جاكوار عدلت خطتها لتأجيل الاعلان عن السيارتين إلى أكتوبر أو نوفمبر بد من الخطة الموضوعة للإعلان عنهما في سبتمبر

































قامت شركة كلاسين لتعديل السيارة بالكشف على رنج روفر SVأوتوبيوجرافي 2020 ، وحولتها إلى سيارة ليموزين مصفحة ، ويبلغ سعرها القياسي حوالي 240.000 دولار أي مايعادل 900.00 إلا أن النسخة المصفحة يبلغ سعرها 1.3 مليون دولار تشمل على الضريبة القيمة المضافة .وهذا الفارق الكبير في السعر تم ترجمته بتحويلها لسيارة فريدة من نوعها ، حيث انها سيارة فريدة من نوعها ، وتتميز حماية مدرعة في كل مكان بما في ذلك الزجاج المضاد للرصاص ، ووالمفصلات المعززة ، وممتصات صدمات جديدة تساعد على التعامل مع الوزن الزائد والفرامل المتطورة.وتتميز السيارة بمصابيح ستروب ، وصفارة إنذار ، وجدار فاصل داخلي يفصل السائق عن مقصورة الركاب الخلفية ، وعازل صوت عالي الجودة ، ونظام وسائط متعددة ، بالإضافة إلى نظام اتصال داخلي ، وصندوق تبريد ، ومخرج طواري كنا تحصل على جميع المزايا والتنقيات التي توفرها رنج روفر svأوتو بيورجرافي القياسية .ولاتزال الـ SUV المصفحة تستمد قوتها من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 5 لتر والذي يولد قوة 557 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران المستخدم في النسخة القياسية.وتعمل علامة لاند روفر على تصنيع نسخة كهربائية بالكامل لها من طراز رنج روفر الجديد ، وذكرت مجلة اوتو كار أن جاكوار لاند روفر تعمل على تطوير وإنتاج نسخة كهربائية كاملة من رنج روفر قبل أن تركد ذلك مع إرجاء الإعلان عنها حتى موعد الكشف عن طراز xjكما قررت جاكوار الإعلان عن طراز رنج روفر الكهربائي في التوقيت ذاته مع جاكوار XJالكهربائية الجديدة كليًا وذلك بسبب بناءهما على نفس المنصة.