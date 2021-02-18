الكشف عن أكبر الميزات القادمة بنظام جوجل Android 12.. تعرف عليها

يعد نظام التشغيل أندرويد أحد أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعا في العالم، وفي كل عام تعمل شركة جوجل "Google" على تطويره ليقدم ميزات وتصميمات جديدة ومثيرة للاهتمام.





وذكرت صحيفة "express" البريطانية، أنه من المقرر إطلاق الإصدار الثاني عشر من نظام التشغيل أندرويد في وقت لاحق من هذا العام، ولكن قبل الكشف الكبير عنه رصد عشاق الأندرويد بعض التفاصيل حول تحديث Android 12 المرتقب.









وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر تسريب يعطي نظرة أولية على نظام Android 12، حيث أظهرت بعض لقطات الشاشة المسربة تغييرات كبيرة في واجهة المستخدم، مثل مظهر جديد للوحة الإشعارات، وإعداد الخصوصية الذي طال انتظاره حيث يظهر إشعارا لتحذير مستخدمي هواتف أندرويد عند استخدام الكاميرا أو الميكروفون.





واليوم ظهرت المزيد من التسريبات حول نظام تشغيل جوجل القادم، حيث يشير مطورى XDA، إلى أندرويد 12 باسم Snow Cone، لمواكبة تقاليد جوجل المعروفة في إطلاق رموزا على إصدارات أندرويد أثناء العمل استنادًا إلى الحلويات اللذيذة، والذي يعد تقليدا سنويا ساحرا.





ففى العام الماضي، سمي الإصدار الحالى من نظام التشغيل Android 11 بـRed Velvet Cake، بينما عرفت الإصدارات الأقدم منه باسم Oreo وPie وKitKat.





وسيحصل Android 12، على ميزة إمكانية وصول جديدة مفيدة، والتي ستتيح لمستخدمي أندرويد باستخدام وضع يد واحدة جديد. ويمكن تشغيل هذه الميزة في الإعدادات، وستكون مثالية للهواتف الأطول التي تتطلب عادة تشغيل اليدين معا.





ويبدو أن جوجل لديها الكثير من تغييرات واجهة المستخدم المخطط لها لنظام Android 12، كجزء مما وصف داخليا باسم "الطريق إلى المادة التالية"، حيث تستعد عملاقة التقنية لتغيير تصميم العرض الدائم (AOD) وشاشة القفل في Android 12.





ويمكن أن يحول تغيير مظهر ميزة العرض المحيطي Always On Display، واختصارها (AOD) ، رموز الإشعارات من موقعه المركزي الحالي، بينما عرض الساعة و يمكن الآن محاذاة المساحة الذكية نحو الأعلى.





وقد يجلب Android 12 معه انتقالات شاشة Always-On جديدة وقفل الشاشة. في حين أن واجهة المستخدم الكلاسيكية للدخول في نمط لإلغاء قفل هاتفك الأندرويد، كما سيجلب نظام جوجل القادم تغييرا جديدا لإعداد سمة خلفية يشار إليه باسم "Monet".





وتختبر جوجل أيضًا ميزة تسمى "letterbox"، وهي طريقة جديدة لعرض التطبيقات على الشاشة، وستحتوي التطبيقات على زوايا دائرية قابلة للتعديل بالإضافة إلى لون خلفية يمكن تهيئته.