هذه الهواتف حصلت على نظام أندرويد 11 من سامسونج.. اعرف هاتفك بينها؟

بدأت معظم شركات تصنيع هواتف أندرويد في طرح نظام التشغيل "أندرويد 11"، والذي أعلنت عنه شركة جوجل رسميا في شهر سبتمبر 2020، ولكن عادة ما يتطلب الأمر من تلك الشركات الكثير من الوقت لتقديم أحدث إصدار من نظام التشغيل على الأجهزة الأقدم التابعة لها، وتتقدم شركة سامسونج هذا الشركات كل عام.





وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، تنفيذا لخطتها المسبقة بدأت شركة سامسونج جدول التحديث الرسمي لإطلاق نظام التشغيل أندرويد 11 لهواتفها في أوائل ديسمبر 2020، ويستمر في التوسع.









وسيتوفر تحديث واجهة المستخدم One UI 3.0، خلال العام الجاري للعديد من هواتف سامسونج وأجهزة جالاكسي اللوحية التي تصل إلى أكثر من 40 جهازًا من سلسلة S و Note و Z و A، ولكن من المحتمل طرح التحديث للمزيد من الأجهزة في المستقبل.









أولا: أجهزة سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 11 حاليا:





Galaxy S20

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Fold

Galaxy S10

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite





ووفقا للجدول الزمني المخطط له، من المقرر أن تحصل قائمة أخرى من هواتف سامسونج خلال العام الجاري، بدءا من شهر شهر مارس المقبل، وهي:





Galaxy A51 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31 S

Galaxy M31

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7