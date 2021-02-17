هذه الهواتف حصلت على نظام أندرويد 11 من سامسونج.. اعرف هاتفك بينها؟

بدأت معظم شركات تصنيع هواتف أندرويد في طرح نظام التشغيل "أندرويد 11"، والذي أعلنت عنه شركة جوجل رسميا في شهر سبتمبر 2020، ولكن عادة ما يتطلب الأمر من تلك الشركات الكثير من الوقت لتقديم أحدث إصدار من نظام التشغيل على الأجهزة الأقدم التابعة لها، وتتقدم شركة سامسونج هذا الشركات كل عام.
وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، تنفيذا لخطتها المسبقة بدأت شركة سامسونج جدول التحديث الرسمي لإطلاق نظام التشغيل أندرويد 11 لهواتفها في أوائل ديسمبر 2020، ويستمر في التوسع.
وسيتوفر تحديث واجهة المستخدم One UI 3.0، خلال العام الجاري للعديد من هواتف سامسونج وأجهزة جالاكسي اللوحية التي تصل إلى أكثر من 40 جهازًا من سلسلة S و Note و Z و A، ولكن من المحتمل طرح التحديث للمزيد من الأجهزة في المستقبل.
أولا: أجهزة سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 11 حاليا:
Galaxy S20
Galaxy S20 FE 5G
Galaxy Note 20
Galaxy Note 10
Galaxy Z Fold 2
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Fold
Galaxy S10
Galaxy S10 Plus
Galaxy S10e
Galaxy S10 Lite
ووفقا للجدول الزمني المخطط له، من المقرر أن تحصل قائمة أخرى من هواتف سامسونج خلال العام الجاري، بدءا من شهر شهر مارس المقبل، وهي:
Galaxy A51 5G
Galaxy A71 5G
Galaxy M21
Galaxy M30s
Galaxy M31 S
Galaxy M31
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Tab S7