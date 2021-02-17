تمهيدا لإطلاقهما.. البدء في تصنيع أهم أجزاء هواتف سامسونج Z Fold 3 و Z Flip 2

أعلنت شركة S-Connect الكورية الجنوبية، أنها تلقت الضوء الأخضر من نظيرتها سامسونج Samsung، للبدء في تصنيع مفصلات الجيل القادم من سلسلة هواتفها القابلة للطي Galaxy Z، والتي بدأت تعاونها مع سامسونج منذ العام الماضي.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستبدأ شركة S-Connect، في إنتاج مفصلات هاتفي Galaxy Z Flip2 و Z Fold3 بكميات كبيرة في الربع الثاني من هذا العام، على أن تبدأ سامسونج في تصنيع الهواتف نفسها بعد ذلك بوقت قصير.





ويتوافق ذلك مع تسريبات المسرب التقني الشهير IceUnivere، والذي أكد أن سامسونج ستعلن عن هاتفي Galaxy Z Flip2 و Z Fold3، في شهر يوليو 2021.





وتتوقع شركة S-Connect أن ينمو سوق الهواتف الذكية القابل للطي إلى 5.5 مليون وحدة هذا العام، وأن الأجهزة القابلة للطي ستشكل جزءا أكبر بشكل متزايد من الهواتف اللمسية العادية المباعة، مما سيشكل أرباح كبيرة للشركة الكورية الجنوبية والتي تتوقع أن تنتج المفصلات في عام 2023 بنسبة 50٪ من مبيعاتها (ارتفاعًا من 17٪ فقط هذا العام).





ومن المقرر أن تبدأ شركة S-Connect نفس الوقت تقريبا بتصنيع مكونات أجهزة أخرى لشركة سامسونج من بينهاGalaxy Tab S8 و S8 +، وهي تصنع أيضا قطعا معدنية لمجموعة متنوعة من منتجات سامسونج مثل ساعات جلاكسي الذكية، إلى نتوء الكاميرا العلامة التجارية لسلسلة S21.





وقد أشار المسرب التقني Ice Universe، في تقرير سابق إلى أن سامسونج تعمل على تطوير الكاميرا المدمجة في شاشة فرعية للجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي Z Fold3، لتقديم أداءا أفضل للكاميرا وإنتاج صورا بجودة أعلى.





ومن المقرر أن تقدم سامسونج ميزات جديدة بهاتف Galaxy Z Fold 3، لأول مرة من بينها دعم القلم الألكتروني stylus، وتقنية الكاميرا المدمجة في الشاشة.