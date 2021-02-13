بسعر مناسب وإمكانيات رائدة.. مواصفات هاتفي Galaxy A52 و A72 من سامسونج

تستعد شركة سامسونج لإطلاق أحدث هواتف الفئة المتوسطة من سلسلة A، واللذان سينطلقان إلى الأسواق تحت اسم Galaxy A52 و A72، إلى جانب إصداراتها التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشارت أحدث التسريبات إلى أن هاتفي Galaxy A52 و A72، سيحتويان على شاشات بمعدل تحديث عال قدره 90 هرتزا في الثانية، بينما ستحصل نسخة الجيل الخامس من الهاتفين على معدل تحديث قدره 120 هرتزا في الثانية.









وتختلف إصدارات سامسونج القادمة في نوع المعالجات التي ستعمل بها، حيث سيتم تشغيل إصدارات الجيل الربع 4G من A52 و A72، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 720، في حين سيتم تشغيل طراز الـ 5G من هاتف A52 بمعالج أقوى من نوع Snapdragon 750 5G.





وتشير التسريبات الأخيرة، إلى أن هاتف Galaxy A52 5G، سيأتي بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع Super AMOLED، بجودة عرض FHD +.





وسيأتي هاتف Galaxy A52 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و256 جيجابايت، وسيحتوي على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.





وسيقدم هاتف Galaxy A52 5G، كاميرا وخلفية رباعية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ، و مستشعر عمق 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.





وسيعمل هاتف Galaxy A52 5G، بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق، وسيكون الهاتف مقاومًا للماء والغبار بمعيار IP67، ويبلغ سعر إصدار الجيل الخامس 450 يورو (أي ما يعادل 8500 جنيها مصريا)، بينما إصدار الـ 4G سيتوفر بسعر 400 يورو (أي ما يعادل 7500 جنيها مصريا).