بدون بطاقة microSD.. تسريب بعض مواصفات هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج

أفاد تقرير نشره موقع "SamMobile"، بأن شركة سامسونج تعمل على إصدار هاتف جديد ضمن سلسلة جلاكسي الشهيرة، يحمل رقم الطراز SM-G990B، والذي يعتقد أنه سيكون Galaxy S21 FE.









سامسونج في شهر سبتمبر الماضي. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف جلاكسي الجديد كخليفة لسابقه Galaxy S20 FE، الذي أطلقتهفي شهر سبتمبر الماضي.













ومن المتوقع أن يقدم هاتف Galaxy S20 FE، بعض مواصفات هواتف سامسونج الرائدة لعام 2021، S21 و S21 +، وعلى الرغم من أن التسريبات لم تشير إلى مواصفات هاتف جلاكسي القادم إلا أنها تشير إلى أن الهاتف سيأتي بأربع ألوان هي الأبيض والفضي والوردي والبنفسجي.









ومن المحتمل أن يأتي هاتف Galaxy S21 FE، بدون فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين، على غرار سلسلة S21، وسيقدم الهاتف خياران للذاكرة الداخلية هي 128 و 256 جيجابايت.









ووفقا لموقع "SamMobile"، سيقدم هاتف Galaxy S21 FE، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وسيعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11 خارج الصندوق.









ويتوفر الإصدار السابق Galaxy S20 FE، بسعر 520 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8100 جنيها مصريا)، وبشاشة بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، ويدعم تقنية شحن سريع بقدرة 25 وات، ويحتوي على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة.



