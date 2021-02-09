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تكنولوجيا

بقيمة 780 جنيها.. تخفيض سعر هاتف Galaxy A51 من سامسونج

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:06 م
تخفيض 780 جنيها على
تخفيض 780 جنيها على هاتف Galaxy A51 من سامسونج
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ندى على
يعد هاتف Galaxy A51 من شركة سامسونج، من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التى تم إصدارها العام الماضى 2020 ، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة بالإضافة إلى سعره المناسب. 

وبحسب موقع  Tech Radar فإن هاتف Galaxy A51 قد تم تخفيضه حوالى 50 دولار أمريكى أى مايعادل حوالى780  جنيه مصرى، وذلك لنسخة 128 جيجا بايت، ليصبح سعره بعد التخفيض 349 دولار أى مايعادل 5450 جنيه مصرى. 


وأتى هاتف Galaxy A51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED ، وبجودة  +FHD ، وفي منتصفها كاميرا أمامية على شكل ثقب، وطبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر، بالإضافة لقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.  

يضم هاتف Galaxy A51 كاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بزاوية تصوير واسعة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto ، وتأتى الرابعة بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2 بمستشعر للعمق. وتتمتع الكاميرا بالقدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

ويعمل  هاتف Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت.

ويحتوى هاتف Galaxy A51 ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، تدوم لأكثر من 20 ساعة، مع كابل من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10.

وللاضطلاع على عرض تخفيض هاتف Galaxy A51 من سامسونج يمكن الدخول على هذا الرابط 

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