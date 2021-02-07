بـ 2600 جنيه.. سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy A12 قريبا

طرحت شركة سامسونج Samsung ، هاتف Galaxy M02 في الهند قبل أيام قليلة، ومن المتوقع أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية أيضًا عن هاتف جديد يسمى Galaxy F62 في البلاد في منتصف فبراير الجاري.





ويشير تقرير جديد إلى أن عملاقة التقنية ستطلق هاتف يسمى Galaxy A12 في الهند الأسبوع المقبل، والذي سيأتي ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة من سامسونج ، حسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني.









وتم الكشف عن هاتف Galaxy A12، في شهر نوفمبر الماضي، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD +، بتصميم Infinity-V والذي يقدم نوتش أعلى منتصف الشاشة على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Galaxy A12، بمعالج من نوع Helio P35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.





ويتمتع هاتف Galaxy A12، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، واخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو.





ويتميز هاتف Galaxy A12، بقارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، يحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها عبر منفذ USB-C حتى 15 وات، ويتوفر الهاتف بسعر 167 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2600 جنيه مصري)



