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تكنولوجيا

توقعات بموعد طرح هاتفي Galaxy Z Fold3 وZ Flip3 من سامسونج

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:01 م
هاتفي Galaxy Z Fold3
هاتفي Galaxy Z Fold3 و Z Flip3
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شيماء عبد المنعم
تخطط شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هواتفها الجديدة القابلة للطي، حيث من المتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي هاتفي Galaxy Z Fold3 و Z Flip3 في شهر يوليو من العام الجاري، أي قبل شهري من موعد إطلاق Z Fold2 ، الذي أعلن عنه في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، بدأت شركة سامسونج بتغيير إستراتيجية الإصدار الخاصة بها، حيث أطلقت سلسلة S21 الرائدة في الربع الأول من العام الجاري، والتي تم إصدارها بالفعل في شهر يناير المنصرم، بعد تغيير الجدول الزمني المعتاد للشركة الكورية.


فمن المعتاد أن شركة سامسونج تعقد حدثين رئيسين كل عام للإعلان عن أحدث إصدارتها، يفصل قد يفصل بينهما ستة أشهر، ولكن بداية من عام 2021، غيرت الشركة الكورية الجنوبية جدولها الزمني وأعلنت عن تشكيلة هواتفها الرائدة اس 21 في شهر يناير بدلا من فبراير.


وهذا يعني أنه من المتوقع الإعلان عن هواتفها المطوية بعد ستة أشهر من الإعلان عن تشكيلة Galaxy S21، مما يعني أن الهواتف الجديدة ستصل في شهر يولو القادم.

ولكن من غير المعروف ما إذا كانت عملاقة التقنية ستواجه تأخيرات في تصنيع هواتفها القابلة للطي المنتظرة، أم ستطلق إصدارتها القابلة للطي في الموعد الذي أشارت إليه التسريبات في شهر يوليو 2021.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، فأن هاتف Galaxy Z Fold3 سيجلب هذا العام تغييرات كبيرة من بينها تركيبة الشاشة المعروفة باسم UTG، والتي تتكون من زجاج رقيق للغاية، والتي ستكون بقياس 7.55 بوصة عن فتحها كجهاز لوحي، بينما عند طيها ستكون بقياس 6.21 بوصة.

وأشارت بعض الشائعات إلى أن سعر Z Fold3، قد يكون مماثلًا لسعر Z Fold2 عند إطلاقه، والذي يتوفر بسعر 2000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 31 ألف جنيها مصريا)، كما سيحصل الهاتف القابل للطي المقبل على بعض مواصفات هاتف سامسونج الرائد S21 Ultra، من بينها تصميم إعداد الكاميرا الخلفية، ودعم القلم الإلكتروني S Pen.

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