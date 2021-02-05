رسميا.. سامسونج تطلق هاتفها منخفض التكلفة Galaxy M12 ببطارية عملاقة.. صور

أطلقت شركة سامسونج رسميا هاتفها منخفض التكلفة الأحدث Galaxy M12، والذي يتميز بسعة بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف Galaxy M12، على بطارية بسعة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، وتقول سامسونج أن البطارية تستمر في العمل لمدة 24 ساعة من تصفح الويب عبر شبكة الواي فاي، كما يمكنها الصمود لمدة 23 ساعة متواصلة من تشغيل مقاطع الفيديو أو تشغيل الموسيقى لما يقرب من 5 أيام في الشحنة الواحدة.





اقرأ أيضاً| تسريب المواصفات الكاملة لهاتف المهام الشاقة من سامسونج Galaxy XCover 5





ويأتي هاتف Galaxy M12، بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع PLS LCD، وبدقة 720+ بيكسل، وتأتي بتصميم Infinity-V، والذي يأتي بنوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.





ويقدم هاتف سامسونج منخفض التكلفة Galaxy M12، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، والتي يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل وبمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى عدسة بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، والتي تلتقط الصور بمجال رؤية 123 درجة، وأخرى بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق.









ويتم تشغيل هاتف Galaxy M12، بواسطة معالج ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز، من نوع Exynos 850، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.









ويمتاز هاتف Galaxy M12، بفتحتي لبطاقة الاتصال SIM مع اتصال لشبكات اليجل الرابع 4G LTE، كما يدعم الهاتف تقنيتي الذكي شبكات الاتصال اللاسلكية Wi-Fi، و وبلوتوث 5.0، بالإضافة إلى دعم تحديد المواقع GPS و GLONASS، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل على جانب الجهاز.





ويتوفر هاتف Galaxy M12، للبيع في فيتنام بدءا من اليوم في ثلاثة خيارات لونية هي الأسود والأزرق والسماوي، ولكن لم تذكر الشركة السعر الذي سيباع به الهاتف.



