قبل الإعلان عنه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف المهام الشاقة من سامسونج Galaxy XCover 5

كشفت قوائم منصة تقييم الأداء Geekbench، خلال الأسبوع الماضي، عن بعض مواصفات هاتف المهام الصعبة والشاقة القادم من شركة سامسونج والمعروف باسم Galaxy XCover 5، والذي يحمل رقم الطراز SM-G525F، واليوم رصد أحد المسربين الموثوق بهم المواصفات الكاملة للجهاز.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف حساب التسريبات الشهير الذي يحمل الاسم @Sudhanshu1414، عبر موقع "تويتر" المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy XCover 5، حيث من المقرر أن تطلقه سامسونج قريبا.
وتضم المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy XCover 5، القادم من سامسونج شاشة بقياس 5.3 بوصة، بدقة عرض HD +،بها نوتش مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 5 ميجابيكسل.
ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy XCover 5، بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ووفقا لقائمة Geekbench، سيعمل الهاتف بواسطة معالج من نوع Exynos 850.
وسيحتوي هاتف XCover 5، على بطارية بقوة 3000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، عن طريق منفذ USB-C، يجلب هاتف سامسونج القادم كاميرا خلفية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل.
وبناءً على هذه المواصفات وحجم العرض، فإن XCover 5 سيأتي كخليفة لجهاز المهام الصعبة والشاقة ومقاومة الغبار و الماء XCover 4s الذي أطلقته الشركة الكورية الجنوبية عام 2019.
Samsung Galaxy XCover 5 key specs:— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) February 2, 2021
-5.3 inch display, HD+ resolution with 1600 x 900 pixels
-4GB RAM + 64GB ROM
-16MP Rear
-5MP Front
-3000mAh battery
-15W charging
-USB-C port
-Color: Black
-LTE support pic.twitter.com/qBIIajcznP