قبل الإعلان عنه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف المهام الشاقة من سامسونج Galaxy XCover 5

كشفت قوائم منصة تقييم الأداء Geekbench، خلال الأسبوع الماضي، عن بعض مواصفات هاتف المهام الصعبة والشاقة القادم من شركة سامسونج والمعروف باسم Galaxy XCover 5، والذي يحمل رقم الطراز SM-G525F، واليوم رصد أحد المسربين الموثوق بهم المواصفات الكاملة للجهاز.





سامسونج قريبا. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف حساب التسريبات الشهير الذي يحمل الاسم @Sudhanshu1414، عبر موقع "تويتر" المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy XCover 5، حيث من المقرر أن تطلقهقريبا.









وتضم المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy XCover 5، القادم من سامسونج شاشة بقياس 5.3 بوصة، بدقة عرض HD +،بها نوتش مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 5 ميجابيكسل.





ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy XCover 5، بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ووفقا لقائمة Geekbench، سيعمل الهاتف بواسطة معالج من نوع Exynos 850.





وسيحتوي هاتف XCover 5، على بطارية بقوة 3000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، عن طريق منفذ USB-C، يجلب هاتف سامسونج القادم كاميرا خلفية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل.





وبناءً على هذه المواصفات وحجم العرض، فإن XCover 5 سيأتي كخليفة لجهاز المهام الصعبة والشاقة ومقاومة الغبار و الماء XCover 4s الذي أطلقته الشركة الكورية الجنوبية عام 2019.